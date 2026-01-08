Emma Raducanu offenbar erst zwei Wochen im Training

Emma Raducanu hat nach ihrem Saisondebüt 2026 Einblicke in die schwierigen letzten Monate gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 05:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Raducanu hat noch Trainings-Rückstand

Es waren lustige Szenen beim ersten und einzigen Auftritt von Emma Raducanu beim United Cup 2026. Da saß die US-Open-Siegerin von 2021 also und hörte den Ausführungen ihres Coaches Francisco Roig zu. Schien dessen Anweisungen aber nicht genau zu verstehen, machte einen Gegenvorschlag. Woraufhin Tim Henman, der britische Teamchef sagte: „That´s exactly what he meant.“

Gut. Vielleicht entwickelt sich die Kommunikation zwischen Raducanu und Roig ja noch nie eine produktive Richtung. Dazu muss aber vor allem erst einmal eines stimmen: die körperliche Unversehrtheit. Bei Emma Raducanu immer ein Thema. So auch in den vergangenen Monaten, wie sie nach der Niederlage gegen Maria Sakkari zum Besten gab.

Raducanu trotz Niederlage zufrieden

„Ich habe erst vor zwei Wochen mit dem Schlagtraining begonnen“, so Raducanu. „Es waren also etwas mehr als zwei Monaten, in denen ich nicht gespielt habe. Ich habe nur Fitness gemacht. Es war schwierig, die Belastung zu steigern und das Unvorhersehbare Tennistraining dazu zu nehmen.“

Insgesamt war Emma Raducanu mit ihrem Saisonstart aber durchaus einverstanden. Das Match gegen Sakkari habe ihr gezeigt, was möglich ist, wenn sie das Trainingspensum erhöht. Jetzt heiße es einfach, weiter hart zu arbeiten.

