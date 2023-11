Emma Raducanu wird 21 - aber wann gibt es das Comeback?

Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, feiert heute ihren 21. Geburtstag. Wann die Britin auf die WTA-Tour zurück kommt, ist allerdings weiterhin offen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 16:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Emma Raducanu feiert heute ihren 21. Geburtstag

Die eigentliche Idee war ja, dass Anfang 2024 sowohl die US-Open-Siegerinnen von 2016, 2018 (und 2020) wie auch 2021 triumphal zurückkehren. Nun, gut: Vielleicht nicht gleich als Favoritinnen auf große Titel, schließlich haben sich die Kräfteverhältnisse auf der WTA-Tour schon ein bisschen verschoben. Iga Swiatek spielt gerade wieder unglaubliches Tennis, mit Aryna Sabalenka und Coco Guaff haben zwei Spielerinnen erstmals als Grand-Slam-Champions angeschrieben, die man schon länger auf seinem Zettel hatte.

Dennoch: Die Comeback-Vorbereitungen von Angelique Kerber, sie 2016 in Flushing Medaows triumphiert hat, und von Naomi Osaka, Siegerin in New York 2018 und zwei Jahre später noch einmal, scheinen sehr ordentlich zu laufen.

Raducanu zuletzt in Stuttgart im Einsatz

Ein großes Fragezeichen hängt dagegen über Emma Raducanu. Wieder einmal. Die Britin feiert heute ihren 21. Geburtstag. Dazu einmal alles Gute. Auf der anderen Seite hat Raducanu aber ihre Teilnahme an einem Schaukampf im Dezember in Macao abgesagt. Ob als reine Vorsichtsmaßnahme oder aus wichtigeren Gründen - wer weiß das schon?

Emma Raducanu hat ihre letztes professionelles Tennismatch beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart bestritten. Damals verlor sie gegen Jelena Ostapenko mit 1:6 und 2:6 und ließ danach mehrere Schwachstellen an ihrem Körper (Knöchel, Handgelenke) medizinisch versorgen. Es folgte eine Hängepartie mit immer neuen Wasserstandsmeldungen, die bis heute anhält. Ab und zu sieht man Raducanu beim Training, dann präsentiert sie wieder ihr soziales Leben, was überhaupt nicht gegen sie spricht. Ob die nunmehr 21-Jährige es aber wirklich ernst mit einer Rückkehr meint, das bleibt offen. Die Verletzungsgeschichte in jungen Jahren ist schließlich ebenso besorgniserregend wie der ständige Wechsel ihrer Coaches. Wenigstens zu letzterem Thema hat man in den letzten Wochen nichts mehr gehört.