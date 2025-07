WTA Washington: Fernandez besiegt Rybakina im Tiebreak-Thriller

In einem mehr als dreistündigen Thriller besiegte die ungesetzte Leylah Fernandez die an Position 3 geführte Elena Rybakina mit 6:7, 7:6, 7:6 und steht damit beim WTA-500-Turnier in Washington im Finale, in dem es eine Neuauflage vom US-Open-Endspiel von 2021 gegen Emma Raducanu geben könnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 00:14 Uhr

© Getty Images Mit ihrem Erfolg im Thriller gegen Elena Rybakina steht Leylah Fernandez in Washington im Endspiel des 500er-Events.

In einer von Beginn an spannenden Auseinandersetzung wurde die an Nr. 3 gesetzte Kasachin Elena Rybakina von der Kanadierin Leylah Fernandez gefordert. Beide Spielerinnen zeigten vom Start weg souveräne Vorträge bei ihren Aufschlagspielen und setzten dabei zahlreiche Gewinnschläge. Zwar konnte die 22-jährige Fernandez ihre Gegnerin bei zwei Aufschlagspielen über Einstand zwingen, konnte sich jedoch keine Break-Möglichkeit erarbeiten. Im fälligen Tiebreak legte die 26-jährige Rybakina eine Schippe drauf und dominierte diesen zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit dem Momentum im Rücken erspielte sich Rybakina gleich im Auftaktspiel des zweiten Akts die erste Break-Möglichkeit der Begegnung und packte konsequent im Stile einer ehemaligen Wimbledonsiegerin per Volley zu. In der weiteren Folge ließen beide Spielerinnen ihre Break-Chancen ungenutzt, ehe Fernandez ihrer zum Matchgewinn servierenden Gegnerin erstmalig den Aufschlag zum 5:5-Gleichstand abnehmen konnte und somit den Weg in den nächsten Tiebreak ebnete. Dort wackelte diesmal die kasachische Billie-Jean-King-Cup-Spielerin und sah sich einem schnellen 0:5-Rückstand gegenüber, den sie nicht mehr wettmachen konnte und mit einem Doppelfehler den Satzausgleich besiegelte.

Im dritten Satz ließen beide Protagonistinnen bei eigenem Service nichts anbrennen und spielten sich ohne zugelassene Break-Möglichkeiten erneut in den Tiebreak. Auch diesmal startete Fernandez gleich mit einem Mini-Break konnte erneut auf 4:0 davonziehen. Dem hatte Rybakina auch in der Folge nichts mehr dagegenzusetzen und besiegelte mit einer verschlagenen Vorhand die 7:6 (2), 6:7 (3), 6:7 (3)-Niederlage nach 3:12 Stunden.

Im Endspiel bekommt es die Weltranglisten-36. entweder Anna Kalinskaya oder der Britin Emma Raducanu zur Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2021 zu tun.

