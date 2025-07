Caroline Wozniacki: Zum dritten Mal Mama

Caroline Wozniacki ist zum dritten Mal Mutter geworden, wie die Dänin über ihre Social-Media-Kanäle mitteilte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 09:55 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki mit ihrem Ehemann David Lee und Tochter Olivia

„Mama und das Baby sind gesund und könnten nicht glücklicher sein“, schrieb Wozniacki über Bild, was ihre drei Kinder zeigt und die Grand-Slam-Siegerin auf den Sozialen Medien veröffentlichte.

2021 war die Dänin mit Olivia (4) zum ersten Mal Mutter geworden, im Oktober 2022 folgte mit James (2) ihr zweites Kind. Zusammen mit Ex-Profi-Basketballspieler David Lee, scheint das Familienglück perfekt zu sein.

Als zweifach-Mama zurück auf den Center Court

Ob die 35-jährige Wozniacki noch einmal auf die Tennisbühne zurückkehrt, steht noch in den Sternen. Ursprünglich hatte die Dänin ihre Karriere bei den Australian Open 2020 beendet – dort, wo sie gegen Simona Halep triumphierte und ihren Grand-Slam-Titel gewinnen konnte.

Nach der Geburt ihrer zwei Kinder betrat Wozniacki im August 2023 überraschend erneut die Tennisbühne und hatte noch einiges vor. Zweimal erreichte sie das Achtelfinale bei den US Open und die dritte Runde in Wimbledon. Zudem schaffte sie es ins Viertelfinale beim 1000er-Event in Indian Wells und überzeugte auch vor deutschem Publikum auf Rasen in Bad Homburg.

Mit einer wachsenden Familie wird nur die Zeit zeigen, was als Nächstes für die ehemalige Nummer 1 der Welt kommt – erst einmal herzlichen Glückwunsch!