Engel und Ofner in Canberra auf Kollisionskurs

Justin Engel und Sebastian Ofner werden ihre Spielzeit 2026 beim ATP-Challenger-Turnier in Canberra eröffnen.Der Österreicher kennt dabei auch schon seinen Gegner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 11:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Justin Engel beginnt seine Saison 2026 in Canberra

Justin Engel gehört ja noch etwas länger der NextGen an. Das kommt der deutschen Nachwuchshoffnung in dieser Woche in Canberra zugute: Denn dort hat Engel eine den Nachwuchsspielern vorbehaltene Wildcard erhalten. Seinen Gegner kennt der Nürnberger allerdings noch nicht: Engel eröffnet gegen einen Qualifikanten.

Sebastian Ofner ist da schon weiter. Der Steirer, der sich nach der Saison 2025, die erneut von vielen Verletzungspausen geprägt war, von seinem Coach Stefan Rettl getrennt hat, muss gleich gegen Dusan Lajovic, die Nummer acht von Canberra ran. Sollten Engel und Ofner gewinnen, träfen sie übrigens in Runde zwei aufeinander.

Und apropos #NextGen: In Runde eins treffen sich auch zwei Spieler wieder, die wie Justin Engel zuletzt in Jeddah am Start waren: Alexander Blockx aus Belgien und der Norweger Nicolai Budkov Kjaer.

Angeführt wird das Tableau in der australischen Hauptstadt von Vit Kopriva. Und der hat gleich einen prominenten Gegner zugelost bekommen - nämlich Kei Nishikori.