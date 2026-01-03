United Cup: Wawrinka besiegelt Schweiz-Sieg nach den Einzeln

Mit einer kämpferisch beeindruckenden Leistung besiegte Stan Wawrinka in Perth den Franzosen Arthur Rinderknech nach Satzrückstand in einem mehr als 3-stündigen Krimi und besiegelte damit vorzeitig nach den Einzeln den finalen 3:0-Auftakt-Erfolg für das Team Schweiz beim United Cup, nachdem Belinda Bencic mit einem souveränen Sieg gegen Leolia Jeanjean vorgelegt hatte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 11:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg besiegelte Stan Wawrinka beim United Cup den vorzeitigen Team-Erfolg der Schweizer gegen Frankreich.

Bencic dominiert Jeanjean

Einen gelungenen Start in die neue Saison feierte Belinda Bencic in der Auftaktbegegnung zwischen der Schweiz und Frankreich. Nachdem die 30-jährige Leolia Jeanjean ihr erstes Aufschlagspiel noch halten konnte, übernahm die Olympiasiegerin von Tokio mit ihrem variablen Spiel mit fünf in Folge gewonnener Spiele das Zepter und servierte den ersten Satz sicher nach Hause. Auch im zweiten Akt stellte die 28-Jährige mit dem Gewinn der ersten vier Spiele früh die Weichen auf Sieg. Zwar musste die Nr. 11 im WTA-Ranking beim Stand von 5:1 drei Spiele in Folge abgeben, besiegelte aber bei eigenem Service den sicheren 6:2, 6:4-Erfolg im Dameneinzell nach knapp eineinhalb Stunden.

Wawrinka siegt im Krimi gegen Rinderknech

Einen wahren Krimi lieferten sich der Franzose Arthur Rinderknech und der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz im Herreneinzel. Im ersten Durchgang war der 40-jährige Wawrinka mit einer frühen Break-Chance eher am Drücker und erspielte sich auch beim Stand von 4:4 drei laufende Möglichkeiten, musste diese aber verstreichen lassen. Im darauffolgenden Game trat der 30-jährige Rinderknech diesbezüglich erstmals in Erscheinung, konnte aber zwei Satzbälle nicht nutzen. Zwei Spiele später packte der ehemalige College-Spieler dann aber zu und sicherte sich mit dem Break den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Akt agierten beide Protagonisten ohne Break-Möglichkeiten komplett auf Augenhöhe weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort hatte Wawrinka mit 7:5 das Momentum auf seiner Seite und schaffte damit den Satzgleichstand. Zu Beginn des dritten Durchgangs mussten beide Spieler früh ihr Aufschlagspiel abgeben, fanden aber in der Folge wieder ihren Rhythmus bei eigenem Service, weshalb erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Auch dort packte der Routinier aus der Schweiz bei den letzten beiden Punkten wieder konsequent zu und sicherte mit dem 5:7, 7:6 (5), 7:6 (5) nach 3:20 Stunden den vorzeitigen Mannschafts-Erfolg für sein Team.

3:0-Sweep durch abschließenden Erfolg im Mixed

Im abschließenden Mixed bekam Wawrinka die verdiente Pause und wurde durch Jakub Paul an der Seite von Belinda Bencic ersetzt, die sich mit 6:2, 5:7 und 10:2 gegen die Doppel-Spezialist:innen Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajao auf französicher Seite zum finalen 3:0-Endstand für das eidgenössische Team durchsetzen konnten.

Hier die Ergebnisse vom United Cup 2026