United Cup: Zverev und Lys bringen Deutschland den ersten Sieg

Deutschland hat zum Auftakt beim United Cup in Sydney gegen die Niederlande gewonnen. Das stand nach den Siegen von Eva Lys und Alexander Zverev schon nach den Einzeln fest. Das Endergebnis: 3:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 07:52 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beim United Cup 2026 in Sydney

Lys machte am frühen Sonntag in Sydney gegen Suzan Lamens den Auftakt. Und die Hamburgerin hielt sich bei ihrer Premiere beim United Cup nicht lange auf, gewann überzeugend mit 6:2 und 6:2. Trotz des glatten Ergebnisses dauerte die Partie allerdings 98 Minuten an.

Danach besiegte Alexander Zverev nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit Tallon Grieskpoor mit 7:5 und 6:0. Damit stand schon vor dem Doppel fest, dass Deutschland beim United Cup 2026 mit einem Sieg startet.

Das Match zwischen Zverev und Griekspoor folgte beinahe dem alten Muster zwischen den beiden: Einen Satz lang hatte die deutsche Nummer eins Mühe, am Ende setzte sich Alexander Zverev aber souverän durch. Zverev gelangen dabei 14 Asse, im zweiten Satz verlor er insgesamt nur sieben Punkte.

Im Doppel setzten sich Zverev und Laura Siegemund schließlich auch noch sicher mit 6:3 und 6:2 gegen Griekspoor und Partnerin Demi Schuurs durch.

Damit hat die deutsche Auswahl beste Aussichten auf den Gruppensieg. Im zweiten Match geht es dann gegen Polen mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz.