Enzo Couacaud: "Schwer zu glauben, dass irgendjemand auf der Welt das tun kann"

Enzo Couacaud hat bei den Australian Open 2023 als einziger Spieler einen Satz gegen Novak Djokovic gewonnen. Angesprochen auf die Verletzung des Serben zeigte sich der Franzose zumindest skeptisch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 20:20 Uhr

Enzo Couacaud ist gegen Novak Djokovic der einzige Satzgewinn gelungen

Enzo Couacaud konnte das Duell mit Novak Djokovic zwar über zwei Sätze durchaus ausgeglichen gestalten, wirklich gefährden konnte der Franzose den nunmehr 22-fachen Grand-Slam-Sieger aber nie. Und das, obwohl die Verletzung Djokovic in diesem Match augenscheinlich am meisten zuzusetzen schien.

"Es war das erste Mal, dass ich gegen ihn gespielt habe. Vom TV in die Realität - das ist kein Vergleich", sagte Couacaud mit einigen Tagen Abstand zum Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistenersten. "Über die Verletzung, die er sagt, dass er hat: Es ist etwas Schwerwiegendes. Viele Athleten können damit nicht weitermachen", erklärte der Franzose bei Tennis Actu.

Auch absolute Größen des Sports, wie etwa Rafael Nadal oder Kylian Mbappe, hätten mit einer solchen Verletzung schwerwiegende Probleme gehabt: "Wir sprechen hier über die besten Athleten, nicht über solche, die keinen Zugang zum besten Equipment und der besten Pflege haben. Es ist schwer zu glauben, dass irgendjemand auf der Erde das tun kann", sagte Couacaud.

Couacaud zeigt sich skeptisch

Der Franzose, das scheint durch, zeigte sich also allenfalls skeptisch: "Ich habe nicht sein Niveau, seine Sorgfalt oder seinen Körper, aber wenn wir das Beispiel von Nadal oder Mbappé nehmen, aber vor allem Rafa, mit der Verletzung in Wimbledon konnte er nicht einmal aufschlagen", so der 27-Jährige. "Er ist ein zäher Bursche. Wenn man sieht, dass der Beste nicht auf den Platz gehen kann und ein anderer, der einen Grand Slam gewinnt, 15 Tage lang spielt. Das scheint ein bisschen unwahrscheinlich."

Insbesondere der Spielstil, den der Serbe trotz der Adduktorenverletzung an den Tag legte, hätte den Franzosen überrascht: "Ich bin mit medizinischem Wissen aufgewachsen und mir wurde immer gesagt, dass man bei einer Verletzung nicht dehnen soll. Wenn man sieht, wie Novak sich ständig dehnt, denkt man, dass es in Serbien entweder eine neue Methode gibt oder dass es seltsam ist. Ich bin zu weit weg, um die Echtheit von irgendetwas zu beurteilen. Es ist wahr, dass es schwer zu glauben scheint."