„Equal Scheduling“ bei den China Open?

Am heutigen Freitag sind beim Combined Event in Peking die ATP-Topspieler Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Andrey Rublev nur auf dem zweitgrößten Court der Anlage angesetzt. Den Vorzug im internationalen Vergleich haben diesmal die Damen Coco Gauff und Jessica Pegula.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 19:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev müssen sich heute mit dem zweitgrößten Court bei den China Open begnügen.

Außerhalb der Grand-Slams wird es normalerweise kaum eine Turnierdirektor:in geben, die sich so einen Luxus erlauben würde. So sind am heutigen Freitag beim ATP-500-Turnier in Peking drei der Top-4 gesetzten Herren auf dem Court Lotus angesetzt, der mit 10.000 Sitzplätzen nur die zweitgrößte Kapazität im Nationalen Trainingskomplex Peking beinhaltet. Der an Nr. 2 geführte Carlos Alcaraz wird dort vom jungen Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard gefordert, Daniil Medvedev muss den Angriff des französischen Altmeisters Gael Monfils stoppen und Andrey Rublev wird sich dort mit dem ehemaligen Top-10-Spieler Pablo Carreno Busta aus Spanien messen.

Nachvollziehbar ist natürlich die Ansetzung der lokalen Heroen in der Diamond Arena, die 15.000 Zuschauern Platz bietet. So startet das Programm mit dem Duell der chinesischen Youngster Junsheng Shang und Yunchaokete Bu, gefolgt von der Begegnung der Lokalmatadorin Xinyu Wang gegen Veronika Kudermetova. Und auch die chinesische Nr. 1 der Herren, Zhizhen Zhang, wird sein Auftaktmatch gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina dort bestreiten. Aus internationaler Sicht werden dort die an Nr. 2 gesetzte US-Open-Finalistin Jessica Pegula gegen die Französin Diane Parry und die letztjährige Triumphatorin in New York, Coco Gauff, als Nr. 4 des Turniers gegen Clara Burel aus Frankreich antreten.

Nachdem es bei den Grand-Slam-Turnieren immer wieder Diskussionen um die Benachteiligung der Damen bei der Besetzung der attraktivsten Zeitslots in Sachen Spielplan gibt, dürfte diese Ansetzung sogar Billie Jean King ein leichtes zufriedenes Lächeln entlocken. Während in der Diamond Arena drei Damen-Matches und zwei Begegnungen der Herren angesetzt sind, verhält es sich auf dem Court Lotus genau umgekehrt. Ein Aspekt ist natürlich, dass die China Open bei den Damen ein 1000er-Event beinhalten, während es sich bei den Herren „lediglich“ um ein 500er-Turnier handelt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Herren Alcaraz, Medvedev und Rublev die Sache professionell angehen, und bei erfolgreichem Abschneiden den Weg in die Diamond Arena finden werden.

