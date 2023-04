"Er ist so wunderschön!" Mirra Andreeva schwärmt von Murray - dessen Antwort geht viral

Andy Murray ist ein Mann mit Humor - nichts Neues. Seine Reaktion auf eine Schwärmerei von Teeniestar Mirra Andreeva bringt das Internet jedoch zum Jubeln.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 15:24 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Über die starken Auftritte der erst 16-jährigen Mirra Andreeva hatten wir an dieser Stelle erst berichtet - kurz darauf machte die Russin mit ihrem Sieg über Magda Linette den Einzug ins Achtelfinale von Madrid klar. Sie ist damit die jüngste Spielerin der Geschichte in der Runde der letzten 16 bei einem 1000er-Turnier - stark!

Kein Wunder, dass Andreeva anschließend äußerst gefragt war, so auch beim US-amerikanischen Tennis Channel. Ihr Auftritt war in zweierlei Hinsicht beeindruckend: Zum einen, weil sie mit grade mal 16 Jahren ein absolut souveränes Interview ablieferte. Und zum anderen, weil sie eine gar herrliche Antwort gab auf die Frage nach der coolsten Sache, bei einem solch großen Turnier am Start zu sein.

"Die Atmosphäre hier ist so besonders! Wenn man hier was essen geht und all die Stars sieht..." philosophierte sie. Und weiter: "Man sieht dann Andy Murray an sich vorbeilaufen sieht... und allein sein Gesicht... er ist so wunderschön im echten Leben! Er ist so wundervoll!", schwärmte sie aus vollem Herzen.

Murrays Antwort geht viral

Man kann sich recht gut vorstellen, wie der gute alte Andy Murray sich diesen Clip angeschaut hat, unrasiert und im Hotelbett liegend, und selbst herzhaft lachen musste. Und Murray wäre nicht Murray, wenn er nicht direkt einen guten Spruch auf den Lippen gehabt hätte. Und Murray wäre ebenfalls nicht Murray, wenn dieser Spruch nicht auf seine eigenen Kosten gehen würde.

"Stellt euch vor, wie gut sie erst werden wird, wenn sie ihre Augen gemacht bekommt", twitterte er also zurück - und zeigte mal wieder, warum ihm das Internet, zumindest zum Teil, völlig zurecht gehört. Mehr als drei Millionen Menschen haben das Video und Murrays Reaktion darauf mittlerweile bereits gesehen.

"Wie viel hast du ihr dafür gezahlt?"

Murray erntete freilich selbst sarkatische Kommentare bezüglich Andreevas Kompliment: "Wie viel hast du ihr dafür gezahlt?", fragte Ex-Tenniskollege Mardy Fish, andere posteten legendäre Fotos von Murray in seinem berühmten Ugly-Christmas-Sweater und im albernen Drachenkostüm, das er einst zum Amüsement seiner Kids aufgetragen hatte.

Ob Murray und Andreeva sich demnächst mal persönlich kennenlernen? Vermutlich wird "Sir Andy" darauf bestehen. Wenn auch nicht in Madrid: Murray ist hier zum Auftakt bereits ausgeschieden.