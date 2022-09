Ernests Gulbis wird Präsident des lettischen Tennisverbandes

Neue Aufgabe für Ernests Gulbis, den Ex-Schützling von Günter Bresnik: Der Lette wird Präsident des Tennisverbandes seines Heimatlandes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2022, 11:03 Uhr

© Getty Images Ernests Gulbis ist ab sofort mit "Mr. President" anzusprechen

Ernests Gulbis ist immer noch eine große Schau, wenn auch hauptsächlich auf der „kleinen“ ATP-Challenger-Tour. Dort setzt der mittlerweile 34-Jährige ab und zu ein Highlight, in Zug etwa erreichte Gulbis aus der Qualifikation heraus das Endspiel (das er dann gegen Dominic Stricker verlor). Der Veteran wird aktuell an Position 297 der ATP-Charts geführt, was insofern erstaunlich ist, als dass Gulbis, der unter der Anleitung von Günter Bresnik im Jahr 2014 bis auf Platz zehn der Weltrangliste geklettert, war, einmal zum Besten gegeben hat, dass er mit dem Tennissport in jenem Moment aufhöre, in dem er keine Chance auf einen Platz unter den Top Ten mehr sehe.

Wer weiß, vielleicht sieht Ernests Gulbis diese ja noch. Seine womöglich knapp bemessene Freizeit wird möglicherweise aber in Zukunft noch weiter beschnitten werden. Denn lettischen Medien zufolge ist Gulbis zum neuen Präsidenten des dortigen Tennisverbandes gewählt worden. Und das, obwohl Gubis bei seinen Auftritten im Wanderzirkus über die Jahre nicht eben durch diplomatisches Geschick aufgefallen war.