Erneute Knieprobleme? - Fragen zum Fitnesszustand von Roger Federer

Aussagen von Agent Tony Godsick geben nicht unbedingt Grund zu übermäßigem Optimismus, was das lädierte Knie von Roger Federer betrifft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 21:04 Uhr

© (c) Instagram Wie sieht es wirklich im Kniegelenk von Roger Federer aus?

Nein, man will es nicht hören und schon gar nicht wahr haben, aber die kürzlich getätigten Aussagen von Roger Federers Agenten Tony Godsick gegenüber dem Schweizer "Blick" hören sich nicht gerade erbaulich an. Der 20-fache Grand-Slam-Champion, der sich im vergangenen Herbst einer Knieoperation unterziehen lassen musste, ist im Training für sein Comeback, das für den Laver Cup Ende September in London angedacht war, auf erneute Probleme im Gelenk gestoßen.

Zuerst hatte der Journalist Simon Graf vom Tagesanzeiger in Erfahrung gebracht, dass der "Maestro" offenbar erneut Wasser im Knie hat und aus diesem Grund auch die gewünschte Intensität beim Training nicht erreichen kann. Godsick bestätigte dann auch auf Nachfrage: "Roger trainiert seit ein paar Wochen und hat Schmerzen im Knie. Trotzdem versucht er es weiter und gibt nicht auf. Er macht Fitness und spielt Tennis. Er versucht sich weiter auf den Laver Cup vorzubereiten."

Fragen über Fragen

Die große Frage ist nun, wie viel dieser Aussagen sind ein gewisses "Understatement", um den Erfolgsdruck vor der schwierigen Rückkehr auf die Wettbewerbscourts herauszunehmen und wie viel dieser Wortmeldungen sollten wirklich Grund zur Besorgnis geben. Möglicherweise wird "FedEx" auch nur zum Doppel mit Kumpel Rafael Nadal antreten - so jener überhaupt, ob der Schwangerschaft seiner Frau. den Weg zur O2-Arena finden wird.

Fragen über Fragen. Der Basler Turnierdirektor Roger Brennwald bleibt pragmatisch positiv: "Er trainiert seit Wochen und will in London starten und auch nach Basel kommen. Wir werden beim Laver Cup sehen, ob sein Knie hält."