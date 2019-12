Erneutes Vaterglück für Fabio Fognini

Fabio Fognini und Flavia Pennetta sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 17:38 Uhr

© Getty Images Flavia Pennetta und Fabio Fognini

Fabio, Flavia, Federico und Farah - so lesen sich die Vornamen der Familie Fognini. Nachdem Fabio Fognini und Flavia Pennetta 2017 zum ersten Mal Eltern wurden, war es am 23. Dezember 2019 erneut so weit: Nach Sohn Federico wurde es mit Farah dieses Mal ein Mädchen.

"10.11. Farah ist am 23. Dezember angekommen. Sie wiegt 3.160 Kilogramm. Mama und Tochter geht es sehr gut", ließ Fognini via Instragram einen Tag vor Weihnachten wissen.

Auch in sportlicher Hinsicht stehen für Fognini schon bald wieder Highlights auf dem Programm. Zunächst wird der Weltranglistenzwölfte Italien beim ATP Cup vertreten, ehe es ab dem 20. Jänner bei den Australian Open um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres gehen wird.