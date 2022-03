Erobert Daniil Medvedev in Miami die Nummer eins zurück?

Daniil Medvedev fiel am Montag wieder auf Platz zwei der Weltrangliste zurück. Schon nach dem ATP-Masters-1000-Turnier in Miami könnte der 26-Jährige das Ranking aber erneut anführen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 20:55 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev könnte bereits in zwei Wochen an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren

Lediglich drei Wochen hatte Daniil Medvedev den Platz an der Weltranglistenspitze inne, ehe er am Montag von Novak Djokovic abgelöst wurde. Verantwortlich dafür war neben 250 verlorenen Punkten vom Vorjahrestriumph in Marseille das schwache Abschneiden des 26-Jährigen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells, wo er Gael Monfils in Runde drei unterlegen war.

Obwohl Novak Djokovic in der kalifornischen Wüste aufgrund einer fehlenden Corona-Imfpung nicht einmal antrat, führt nun wieder der Serbe die Charts an. Doch da der 20-fache Grand-Slam-Sieger auch in Miami nicht an den Start gehen wird, könnte Medvedev bereits nach dem Turnier in Florida wieder Weltranglistenerster sein.

Dafür müsste der Russe das Halbfinale erreichen, da er sich somit im Vergleich zum Vorjahr (Viertelfinale) um mindestens 180 Zähler verbessern würde. Aktuell liegt Medvedev 55 Punkte hinter Djokovic. Der US-Open-Champion ist guter Dinge, das beim zweiten ATP-Masters-1000-Event des Jahres ändern zu können. "Normalerweise fühle ich mich in Miami im Hinblick auf mein Spiel ein bisschen besser", so Medvedev nach dem frühen Aus in Indian Wells.

Sollte Medvedev in Miami Weltranglistenplatz eins nicht zurückerobern, böten sich aber wohl auch in der Sandplatzsaison einige Gelegenheiten. Im Vorjahr sammelte er auf Asche insgesamt nur 460 Zähler - und damit deutlich weniger als etwa Djokovic, Rafael Nadal oder Alexander Zverev.

