Erst im Frühling: Andreescu verschiebt Comeback

Die Grand-Slam-Siegerin Bianca Andreescu musste sich kurzfristig einer Operation unterziehen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 16:40 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu muss beim WTA 500-Turnier in Mérida absagen

Nach ihrem Rückzug von den ASB Classic in Auckland zum Saisonauftakt und den Australian Open, die Andreescu zum zweiten Mal in Folge verpasste, wollte die Kanadierin Ende des Monats beim WTA 500-Turnier in Mérida ihr Comeback geben. Doch stechende Bauchschmerzen durchkreuzten die Pläne US-Open-Siegerin aus 2019. Die Schmerzen führten zunächst zu einem Trainingsstopp und schließlich zu einer Operation, die die Rückkehr-Pläne der 24-Jährigen zunichte machten.

Nach dem Eingriff schrieb Andreescu: „Die Operation verlief reibungslos, und ich bin auf dem Weg der Besserung.“ Die WTA-1000-Turniere im März – Indian Wells, dass sie 2019 gewann, und Miami, wo sie 2021 im Finale stand – wird ehemalige Weltranglistenvierte nun verpassen. Voraussichtlich wird die Kanadierin zu Beginn der Sandplatz-Saison auf die Tour zurückkehren.

Eine Rückenverletzung hatte Andreescu bereits 2023 und 2024 massiv eingeschränkt, ihr letztes Turnier spielte die ehemalige Nummer vier der Welt im Oktober in Tokio. Für den verspäteten Start in die diesjährige Saison nannte die Kanadierin persönliche Gründe.