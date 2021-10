tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Ersta Bank Open Auslosung: Zverev eröffnet gegen Krajinovic, Tsitsipas trifft auf Dimitrov

Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas trifft zum Auftakt der Erste Bank Open 2021 auf Grigor Dimitrov. Alexander Zverev bekommt es mit Filip Krajinovic zu tun. Und Dennis Novak startet gegen einen Qualifikanten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2021, 12:33 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev gehen an Position eins und zwei in die Erste Bank Open

Am Freitagabend hat Stefanos Tsitsipas bei der Red Bull BassLine noch ein wenig Akklimatisierung an die Wiener Begebenheiten betrieben, ab Montag wird es für den Griechen bei den Erste Bank Open ernst. Die erste Aufgabe ist gleich denkbar schwer: Es geht gegen Grigor Dimitrov, der zuletzt in Indian Wells bis ins Halbfinale gekommen war. Nicht einfach wird es auch für die Nummer vier, Casper Ruud: Der Norweger eröffnet gegen Lloyd Harris.

Alexander Zverev, die Nummer zwei, sollte in Sachen Turniersieg in der Wiener Stadthalle mindestens ebenso hoch gehandelt werden wie Tsitsipas. Der Deutsche trifft auf Filip Krajinovic.

Österreichs einziger Fix-Starter Dennis Novak trifft in Runde eins auf einen Qualifikanten, danach geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Reilly Opelka.

In einem weiteren Schlager treffen zum Auftakt Gael Monfils und der italienische Youngster Lorenzo Musetti aufeinander. Andy Murray muss zum Auftakt gegen Hubert Hurkacz ran.

Hier die planmäßigen Viertelfinali in Wien

Stefanos Tsitsipas (GRE/1) Diego Schwartzman (ARG/8) Casper Ruud (NOR/4) Jannik Sinner (ITA/7) Matteo Berrettini (ITA/3) Hubert Hurkacz (POL/5) Alexander Zverev (GER/2) Félix Auger Aliassime (CAN/6)