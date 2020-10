tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2020: Thiem führt Feld vor Medvedev und Tsitsipas an

Die Besetzung der Erste Bank Open 2020 versprechen wieder einmal großes Tennis. Allen voran von Titelverteidiger und US-Open-Champion Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 08:12 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Dominic Thiem haben zuletzt in New York die Klingen gekreuzt

Eine Reise nach Kasachstan oder doch lieber die Qualifikation in Wien für die Erste Bank Open 2020? Diese Frage muss Jan-Lennard Struff noch für sich beantworten, unmittelbar nach seiner Zweitrunden-Niederlage gegen Daniel Altmaier bei den French Open war der Warsteiner dazu noch nicht in der Lage. Der Umstand aber, dass Struff, zum Zeitpunkt des Nennschlusses die Nummer 32 der Welt, wohl keinen direkten Platz im Hauptfeld in der Wiener Stadthale finden wird, spricht Bände über das zu erwartende starke Feld vom 26. Oktober bis zum 1. November.

Vorjahressieger Dominic Thiem führt das Feld von Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas an, auch Gael Monfils und Wien-Liebhaber Kei Nishikori haben sich wieder angesagt.

Erwartet wird auch die geballte kanadische Armada mit Denis Shapovalov, Milos Raonic und Félix Auger-Aliassime. Und mit Stan Wawrinka, dem das Heimturnier in Basel abhanden gekommen ist, ein dreimaliger Major-Champion.

Hier die Spieler, die laut Entry List ihren Platz bei den Erste Bank Open 2020 sicher haben (Ranking zum Zeitpunkt des Nennschlusses).