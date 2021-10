tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2021: Alcaraz eröffnet Viertelfinal-Tag, Zverev in zweiter Partie

Der Viertelfinal-Tag bei den Erste Bank Open 2021 wird von Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini eröffnet. Alexander Zverev ist für die zweite Partie angesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 23:11 Uhr

© GEPA Pictures Carlos Alcaraz eröffnet am Freitag in Wien

Jene beiden Spieler, die sich am Donnerstag von ihren Achtelfinal-Partien erholen durften, gehen am Freitag in der Wiener Stadthalle ab 14 Uhr als erste in die Bütt: Carlos Alcaraz, der gegen Andy Murray eine beeindruckende Leistung gezeigt hat, eröffnet gegen Matteo Berrettini. Der Italiener hat bislang jeweils das letzte Match des Tages bestritten, sich schon am Mittwoch gegen Nikoloz Basilashvili durchgesetzt.

Im zweiten Match kommt es zu einer Neuauflage einer Achtelfinal-Partie von Wimbledon aus diesem Sommer: Alexander Zverev, die Nummer zwei des Turniers, spielt gegen Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier musste am Donnerstag gegen Cameron Norrie drei Matchbälle abwehren, wahrte damit seine kleine Chance auf einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin. Für die ist Zverev natürlich längst qualifiziert.

Tiafoe fordert Schwartzman

In der dritten Partie auf dem Center Court kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Frances Tiafoe, der am Donnerstag in einer mitreißenden Partie Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier geworfen hat, und dem Finalisten von 2019, Diego Schwartzman. Der Argentinier hat in der jüngeren Vergangenheit wieder aufsteigende Form bewiesen, stand am vergangenen Sonntag im Endspiel von Antwerpen.

Sein dortiger Bezwinger, Jannik Sinner, muss zum Abschluss des Tages gegen Casper Ruud ran. Ein Match, das ebenfalls Implikationen für die Startplätze in Turin haben könnte. Ruud ist dabei in der besseren Position - aber Sinner könnte mit einem starken Endspurt in Wien und kommende Woche in Paris-Bercy im letzten Abdruck ein Ticket buchen.

