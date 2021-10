tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2021: Cabal und Farah holen Doppel-Titel

Juan Sebastian Cabal und Robert Farah haben den Doppel-Wettbewerb bei den Erste Bank Open 2021 gewonnen. Die beiden Kolumbianer gewannen gegen Joe Salisbury und Rajeev Ram mit 6:4 und 6:2.

zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 14:00 Uhr

© GEPA Pictures Juan Sebastian Cabal und Robert Farah haben in Wien zugeschlagen

Mit Freunden Erfolge zu feiern, ist und bleibt das Schönste. Und weil sich Juan Sebastian Cabal und John Farah aus Kindertagen kennen, geht sicher auch der 19. Karriere-Titel runter wie Öl. Noch dazu, wenn er so wie in Wien gegen die regierenden US-Open-Champions zustande gekommen ist. Cabal und Farah ließen am Sonntag Rajeev Ram und Joe Salisbury beim 6:4 und 6.2 jedenfalls keine Chance.

Eigentlich waren die Erste Bank Open ja im Zeichen zweier Abschiede gestanden, beide machten John Peers und Filip Polasek nicht so erfreulich wie aus österreichischer Sicht erhofft. Jürgen Melzer beendete nach dem Aus an der Seite von Alexander Zverev in Runde eins seine glanzvolle Karriere, Oliver Marach wird in Österreich immerhin noch beim Davis Cup in Innsbruck antreten. Danach wird wohl auch der Steirer seinen Tennisschläger an den berühmten Nagel hängen.

