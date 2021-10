tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2021: Murray, Alcaraz, Berrettini am Montag im Einsatz

Großes Tennis verspricht der Montag bei den Erste Bank Open in Wien: Der zweimalige Wien-Champion Andy Murray wird ebenso im Einsatz sein wie Jungstar Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2021, 18:28 Uhr

© GEPA Pictures Carlos Alcaraz bestreitet am Montag das zweite Match in Wien

Ab 14 Uhr geht es am Montag in der Wiener Stadthalle los. Und das gleich mit ordentlich viel Firepower: Nikoloz Basilashvili, zuletzt Finalist in Indian Wells, trifft auf Pablo Carreno Busta. Der Spanier ist das exakte Gegenteil seines Kontrahenten, steht in erster Linie für unerschütterliche Solidität, während Basilashvili auf dem Tennisplatz keine Risiken scheut.

Danach folgt der erste Auftritt jenes Mannes, von dem Stefanos Tsitsipas in New York gemeint hat, er habe noch keinen Gegner härter schlagen gesehen: Carlos Alcaraz. Der junge Spanier, am Freitag Sieger beim von Tsitsipas inspirierten „Red Bull BassLine“-Event in der kleinen Halle beim Wiener Eislaufverein, bekommt es mit Daniel Evans zu tun.

Murray zweimaliger Sieger in Wien

Es bleibt auch im dritten Spiel britisch: Dann darf Andy Murray nämlich gegen Hubert Hurkacz ran, das Match beginnt nicht vor 17:30 Uhr. Den Abschluss macht mit Matteo Berrettini ein Spieler, den man in Wien auch in Sachen Turniersieg auf der Rechnung haben sollte. Berrettini startet gegen einen Qualifikanten.

Auf dem #glaubandich Court geht es auch ab 14 Uhr zur Sache, besonderes Augenmerk gilt wohl der zweiten Partie, in der Stefanos Tsitsipas gemeinsam mit Feliciano Lopez. Im vierten Match spielen dann auch noch Philipp Oswald und Oliver Marach um den Einzug in die zweite Runde im Doppel.

Hier der Spielplan für den Montag in Wien

Hier das Einzel-Tableau in Wien