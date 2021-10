tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2021 Splitter: Dimitrov fidelt, Berrettini kocht auf

Das Wochenende nützten die Superstars der Erste Bank Open nicht nur zu intensivem Training in der Wiener Stadthalle sowie am #glaubandich-Court im Tenniszelt am Platz des Wiener Eislauf-Vereins, sondern auch zur einen oder anderen Sightseeing-Tour durch die Innenstadt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 25.10.2021, 21:45 Uhr

© Bildagentur Zolles KG Grigor Dimitrov - ein Maestro auch an der Geige?

So schlugen der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev und der kanadische Shooting Star Felix Auger-Aliassime bei einem PR-Termin in der City auf. Der Außenwerbung-Experte MEGABOARD bot dazu einen Top-Standort für eine MEGA-Inszenierung am Stephansdom. Auf dem Wahrzeichen wird zudem auf einer 65 Quadratmeter großen Werbefläche in Richtung Rotenturmstraße auf das heimische Tennis-Highlight des Jahres aufmerksam gemacht.

© Bildagentur Zolles KG Zuletzt in Wimbledon gemeinsam auf dem Court, jetzt vor dem Stephansdom

Der Bulgare Grigor Dimitrov zählt mit seinen Schlägen und eleganten Bewegungen zu den Virtuosen im Tenniszirkus – da ist der Bogen zu Johann Strauss schnell gespannt. Der Gewinner von acht ATP-Turnieren stattete dem Denkmal des Wiener Walzerkönigs im Stadtpark einen Besuch ab und wandelte dabei symbolisch sein Tennisracket in eine Geige um. Auch der norwegische Jungstar Casper Ruud machte bei einem Spaziergang bei „Schanis“ Statute Halt.

© Bildagentur Zolles KG Matteo Berrettini überzeugt auch an der Fritteuse

Auf dem Tennisplatz klopft er die Gegner in schöner Regelmäßigkeit weich, bei Mario Plachutta in der Wollzeile waren diesmal die Wiener Schnitzel dran. Und auch dabei zeigte der italienische Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini durchaus Talent – unterstützt vom Chef de Cuisine Michael Vajc. Der Halbfinalist von Wien 2019 ließ sich nach getaner Arbeit das köstliche Schnitzel natürlich auf der Zunge zergehen. „Es hat vorzüglich geschmeckt, nur vor einem Match wäre das wohl nicht die optimale Kost“, lächelte Berrettini.

© Bildagentur Zolles KG Gala-Besetzung beim RADO Pro Am

Das Rado-ProAm ist aus dem Programm der Erste Bank Open nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr traten zwei Teams um die beiden Tennis-Legenden Thomas Muster und Barbara Schett gegeneinander an. Zum „Team Muster“ gehörten Kabarettist Viktor Gernot, Galeriebesitzer Alexander Giese oder Erste-Group-CFO Stefan Dörfler. „Team Schett“ hielt mit ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, Entertainer „Tricky Niki“, Star-Geiger Julian Rachlin sowie Schönbrunn-Group-Geschäftsführer Klaus Panholzer dagegen. Am Ende setzte sich das Team der Tiroler Tennis-Lady durch und bekam dafür die Rado-ProAm-Trophäe. Jürgen Melzer erhielt für seine Verdienste um den Tennissport als Ehrenpreis eine Captain Cook High-Tech Ceramic, die Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka, Rado-Österreich-Brandmanager Peter Gauss und Colony-Club-Geschäftsführer Johannes Graski überreichten.

Nach einem Geschäfts- folgte am Montagvormittag ein Promotiontermin des früheren Weltranglisten-Ersten Thomas Muster mit Stefan Dörfler, CFO der Erste Group. Turnierbotschafter Muster und der Bankmanager rührten vor dem Erste Campus gleich in Zivil- bzw. Geschäftskleidung die Werbetrommel für die Erste Bank Open. Ein Netz war schnell aufgestellt, Bälle waren ebenfalls griffbereit – so konnte das „Doppel“ Muster/Dörfler vor Mitarbeitern der Erste Bank und zahlreichen Schaulustigen einige Bälle über das Netz schlagen. Am Ende schrieb der French-Open-Triumphator 1995 sehr zur Freude der Tennis-„Kiebitze“ auch noch Autogramme.