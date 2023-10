tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung

Am Montag beginnen die Erste Bank Open 2023 in der Wiener Stadthalle mit den Partien des Hauptfeldes. ServusTV überträgt in Österreich live.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 15:24 Uhr

© GEPA Pictures Daniil Medvedev geht als Titelverteidiger in die Erste Bank Open 2023

Wer startet in Wien bei den Erste Bank Open 2023?

Das Starterfeld in der Wiener Stadthalle kann sich mal wieder sehen lassen. Angeführt wird die Setzliste von Daniil Medvedev vor Jannik Sinner, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas. Mit Alexander Zverev ist der Champion von 2021 am Start, aus österreichischer Sicht stehen Sebastian Ofner und Dominic Thiem dank zweier Wildcards im Hauptfeld. Dazu kommen noch einige junge Spieler wie Arthur Fils oder Ben Shelton.

Wer geht als Titelverteidiger ins Rennen?

Im vergangenen Jahr konnte sich Daniil Medvedev den Titel in der Stadthalle holen. Medvedev besiegte damals im Endspiel Denis Shapovalov. Der Kanadier wird in diesem Jahr fehlen.

Wer überträgt die Erste Bank Open 2023 live im TV und Livestream?

In Österreich wird ServusTV ab Montag die Matches im TV und bei ServusTV On übertragen. In Deutschland kann man die Spiele bei Sky verfolgen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Gleich in der ersten Runde gibt es mehrere Kracher: So trifft Jannik Sinner auf Ben Shelton, Sebastian Ofner muss gegen Alexander Zverev ran. Und Dominic Thiem spielt am Dienstagabend gegen Stefanos Tsitsipas.

Geht es nach der Setzliste, würden die Viertelfinalpartien wie folgt aussehen:

Daniil Medvedev (RUS/1) Karen Khachanov (RUS/8) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Tommy Paul (USA/6) Andrey Rublev (RUS/3) Alexander Zverev (GER/5) Jannik Sinner (ITA/2) Frances Tiafoe (USA/7)

Hier das Einzel-Tableau in Wien