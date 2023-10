tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023 live: Jannik Sinner vs. Andrey Rublev im TV , Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trift im zweiten Halbfinale der Erste Bank Open 2023 auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab ca. 15:45 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky (in Deutschland) und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 16:29 Uhr

© GEPA Pictures Andrey Rublev und Jannik Sinner treffen zum sechsten Mal aufeinander

Es wird die sechste Begegnung zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev werden. Der Südtiroler hat bislang noch knapp die Nase mit 3:2-Siegen vorne. Die letzte Begegnung gab es im Frühjahr 2023 in Miami, wo Sinner glatt gewinnen konnte.

In Wien hat Sinner in den ersten beiden Partien mit Lorenzo Sonego und Frances Tiafoe überhaupt keine Probleme gehabt. Rublev musste im Viertelfinale gegen Alexander Zverev über drei Sätze gehen.

Sinner vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev gibt es ab ca. 15:45 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On.

