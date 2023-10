Erste Bank Open 2023: Nationalfeiertag ohne heimisches Flair

Es wird großes Tennis geboten an diesem Donnerstag bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Wer einen Lokalmatador sehen möchte, muss sich aber am Wiener Heumarkt orientieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 20:38 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Andrey Rublev wird die Festspiele heute um 12 Uhr eröffnen

Die Idee, den österreichischen Nationalfeiertag am heutigen Donnerstag auch in der Wiener Stadthalle ganz besonders zu gestalten, ist natürlich nicht neu. Es wird sogar ein Zuckerl für alle Kartenbesitzer geben, nämlich noch mehr Tennis für dasselbe Geld. Die Matches beginnen schon um 12 Uhr, es werden deren fünf sein (anstelle der sonst üblichen vier).

Der Haken daran: Die heimische Beteiligung in der Stadthalle wir sich auf einen Auftritt von Youngster Joel Schwärzler am Nachmittag im Pressezentrum beschränken. Schwärzler hat vor wenigen Tagen das ITF Masters in Chengdu für sich entscheiden können, eine sehr feine Leistung. Bis sich der Vorarlberger allerdings im Achtelfinale des 500ers in Wien wiederfindet, dafür muss man sich dann doch noch ein wenig gedulden.

Rublev eröffnet den Donnerstag

Thiem raus, Ofner raus, Misolic raus - zu jeder Niederlage gibt es eine eigene Geschichte, keiner der drei Österreicher kann sich etwas vorwerfen lassen. Die Auslosungen waren äußerst unschön (Ofner gegen Alexander Zverev), nicht viel besser als äußerst unschön (Thiem gegen Stefanos Tsitsipas) und ziemlich herausfordernd (Misolic gegen Cameron Norrie).

Und so wird also Andrey Rublev zum Mittagsgong die Festspiele eröffnen, bis ganz am Ende und wohl am späteren Abend Gael Monfils und Frances Tiafoe zu Werke gehen. Wie der gestrige Mittwoch aber gezeigt hat, ist das Wiener Tennispublikum auch in voller Mann- und Fraustärke da, wenn kein Lokalmatador im Spielplan vermerkt ist. Es gibt maximal noch ein paar Resttickets.

Paul spielt am Heumarkt auf

Was nicht für den zweiten Court am Wiener Heumarkt gilt. Dort sind noch Plätze frei und der Tennisfan darf durchaus auch Spitzentennis erwarten, etwa von Tommy Paul gegen Borna Gojo. Und wer wirklich eine österreichische Note braucht, bekommt dieser am Nachmittag geliefert: Da werden sich zunächst nämlich Sam Weißborn mit Partner Roman Arneodo, danach Sebastian Ofner und Philipp Oswald zeigen.

