Erste Bank Open 2024: Alexander Zverev lässt gegen Joel Schwärzler die Muskel spielen

Alexander Zverev hat zum Auftakt der Erste Bank Open in Wien einen souveränen Zweisatzerfolg über den österreichischen Youngster Joel Schwärzler gefeiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 19:34 Uhr

© GEPA pictures Starker Auftritt von Alexander Zverev

Turnierfavorit Alexander Zverev ist mit einem lockeren Zweisatzerfolg in die Erste Bank Open gestartet: Der topgesetzte Deutsche setzte sich am Montagabend gegen den erst 18-jährigen Österreicher Joel Schwärzler zum Auftakt des ATP-500-Turniers von Wien souverän mit 6:2 und 6:2 durch.

Wildcard-Inhaber Schwärzler ließ gegen Zverev immer wieder sein Potential aufblitzen, an eine Sensation war aber zu keinem Zeitpunkt der Partie zu denken. Der Weltranglistendritte aus Hamburg schaffte sowohl im ersten als auch im zweiten Satz jeweils ein Break zum 2:1 und hatte danach stets Kontrolle über das Spielgeschehen.

Nach seinem lockeren Auftakterfolg trifft Zverev, der gegen Schwärzler seinen 60. Sieg in diesem Jahr feierte, im Achtelfinale von Wien auf Alex Michelsen oder Marcos Giron.

Aus österreichischer Sicht ist nach Schwärzlers Aus indes nur mehr Dominic Thiem in der Einzel-Konkurrenz dabei. Der US-Open-Sieger von 2020 bekommt es am Dienstag (ab 18 Uhr im tennisnet-Ticker) in seinem womöglich letzten Match auf der Tour mit dem Italiener Luciano Darderi zu tun.

