Erste Bank Open 2024: Dimitrov und Machac mit starkem Start

Grigor Dimitrov und Tomas Machac haben die frühen Partien am Mittwoch bei den Erste Bank Open 2024 erfolgreich bestritten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 16:23 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Grigor Dimitrov ist in Wien erfolgreich gestartet

Der heutige Mittwoch ist in der Wiener Stadthalle ja den beiden Stockholm-Finalisten vom vergangenen Sonntag vorbehalten: Champion Tommy Paul darf im zweiten Match gegen Angstgegner Brandon Nakashima (Head-to-Head 0:3) ran, davor konnte sich Grigor Dimitrov mit einem 6:4 und 7:5 gegen Zhizhen Zhang schon für das Achtelfinale qualifizieren. Und das, wie er nach dem Match meinte, mit einer eher durchwachsenen Leistung.

Egal. Am Ende zählt das Weiterkommen. Und das beschert Dimitrov schon morgen eine ziemlich heikle Aufgabe: Denn auch Tomas Machac hat seine erste Runde gegen Fabian Marozsan gewonnen, nämlich mit 7:6 (5) und 6:1. Wie stark Machac ist, hat er zuletzt in Shanghai mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale bewiesen.

Später am Tag spielt in Wien noch Alexander Zverev bereits um einen Platz in der Runde der letzten acht. Zverev trifft auf den US-Amerikaner Marcus Giron. Die letzte Partie des tages bestreiten auf dem Center Court in der Stadthalle Matteo Berrettini und Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in Wien