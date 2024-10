Erste Bank Open 2024: Jack Draper erster Finalist in Wien

Jack Draper ist als erster Spieler in das Endspiel der Erste Bank Open 2024 in Wien eingezogen. Der Brite gewann gegen Lorenzo Musetti mit 6:2 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 17:04 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jack Draper steht in Wien vor seinem zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour

Lorenzo Musetti ist ab und zu auch ein Mann der großen Gesten auf dem Tenniscourt. Manchmal reicht aber auch ein simples Schulterzucken, um die gesamten Emotionen auszudrücken. So etwa beim erfolgreichen Breakball von Jack Draper zum 2:1 im zweiten Satz des ersten Halbfinales bei den Erste Bank Open 2024. Einfach zu gut und zu genau spielte der Brite über weite Strecken dieses Matches.

Dabei hatte der erste Durchgang trotz des glatten Ergebnisses von 6:2 für Draper doch 40 Minuten lange gedauert. Musetti hatte gleich seinen ersten Aufschag zum 0:1 verloren, schaffte das Comeback zum 2:2. Danach leistete sich Draper, in diesem Jahr Halbfinalist bei den US Open, aber kaum eine Schwäche. Zumal er ja auch mit dem Wissen ins Match ging, dass er beide bisherigen Treffen mit Musetti für sich hatte entscheiden können.

Draper im Endspiel entweder gegen de Minaur oder Khachanov

Musetti hatt am Freitag in einem anstrengenden Match mit Alexander Zverev die Nummer eins des Turniers aus dem Tableau geworfen. Im Vergleich zu dieser Partie fehlte dem Italiener verständlicherweise ein wenig die Spritzigkeit. Draper machte die Tür dennoch wieder ein klein wenig auf, konnte aber im sechsten Spiel des zweiten Aktes zwei Breakbälle abwehren. Und beim Stand von 4:3 gleich die nächsten vier.

Mit seiner fünften Möglichkeit gelang Musetti aber der Ausgleich. Und das Publikum in der Stadthalle feierte diesen wie einen verwerteten Matchball. Dass Musetti danach sofort wieder seinen Aufschlag verlor, trübte die Stimmung allerdings wieder. Draper nahm noch eine medizinische Auszeit - und fixierte nach 1:48 Stunden Spielzeit seinen Sieg.

Im morgigen Endspiel trifft Jack Draper entweder auf Alex de Minaur oder Karen Khachanov. Für den Australier geht es um wichtige Punkte hinsichtlich der Qualifikation für die ATP Finals, Khachanov könnte in Wien den zweiten Titel innerhalb von acht Tagen gewinnen. Am vergangenen Sonntag holte sich der Russe das Championat in Almaty.

