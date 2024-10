tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024 - Tag 4: High Noon am Heumarkt

Den vierten Tag der Erste Bank Open 2024 könnte, ja: sollte man im Tenniszelt am Heumarkt beginnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 17:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik ist ein Favorit der Redaktion

Im Weit-aus-dem-Fensterlehnen haben wir ja eine gewisse Meisterschaft entwickelt. Und da legen wir gerne einen nach: Von jetzt an gerechnet in zwei Jahren wird Jakub Mensik bei den Erste Bank Open als gesetzter Spieler an den Start gehen. Jap, Ihr habt es hier zuerst gelesen. Mensik hat zwei „Money Shots“, wie der Ottakringer gerne sagen würde: Aufschlag und Vorhand. Und er ist ein Kämpfer vor dem Tennisherrn. Also: Am besten beginnt man den heutigen Tag um 12 Uhr mittags im Tenniszelt am Heumarkt, denn da wird sich Mensik mit Miomir Kecmanovic befassen.

Danach könnte und sollte man sich - bei aller Liebe zu den Dopplern - gerne in Richtung Stadthalle aufmachen. Da eröffnet Thiem-Bezwinger Luciano Darderi gegen Jack Draper. Unsere 28 Cent Wetteinsatz (bitte spielen Sie verantwortungsvoll!) liegen auf dem Briten.

De Minaur in der Abendsession gegen Cobolli

Grigor Dimitrov, der herrliche Bulgare im formschönen Rosa, darf danach gegen Tomas Machac ran, das könnte schon zach werden für Grischa. Denn Machac spielt die beste Saison seiner jungen Karriere. Ob trotz oder wegen der extrem kurz gehaltenen Sporthose, das wäre mal eine Frage in einer PK wert.

Richtig lässig könnte auch das Treffen zwischen Flavio Cobolli und der Nummer zwei von Wien, Alex de Minaur, werden. Dieser potenzielle Instant Classic wird nicht vor 18 Uhr starten. Den Deckel machen dann noch Karen Khachanov und Brandon Nakashima drauf.

Hier das Einzel-Tableau in Wien