Erste Bank Open: Alexander Zverev nach starker Leistung gegen Carlos Alcaraz im Finale

Alexander Zverev steht nach einer bärenstarken Leistung im Endspiel der Erste Bank Open 2021. Der gebürtige Hamburger ließ Youngster Carlos Alcaraz im ersten Halbfinale des Tages keine Chance.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 15:28 Uhr

Alexander Zverev traf im Wien-Halbfinale auf Carlos Alcaraz

Bereits früh in diesem Match bewies Alexander Zverev seine Aufschlagstärke eindrucksvoll, konnte durch druckvolle Services die Ballwechsel von Beginn an diktieren und ließ in seinen Aufschlagspielen rein gar nichts zu. Anders Carlos Alcaraz, der in seinem ersten ATP-500-Halbfinale von Beginn an unter Druck war und in seinem dritten Aufschlagspiel des Matches schließlich auch das erste Break hinnehmen musste.

Während Alexander Zverev weiterhin regelrecht durch seine Aufschlagspiele spazierte, fand Alcaraz nicht wirklich in sein Spiel. Lange Rallyes, wie sie dem Youngster so liegen, waren zunächst Mangelware. So kam es, wie es kommen musste. Nach gerade einer halben Stunde machte Zverev nach einem weiteren Break mit 6:3 den ersten Satz zu.

Zverev bei eigenem Aufschlag unantastbar

An der Tonart in den Aufschlagspielen Zverevs änderte sich auch im zweiten Satz nichts. Der Weltranglistenvierte blieb hochkonzentriert und ließ praktisch nichts zu. Bei den Service-Games Alcaraz´ hingegen konnte der 24-Jährige immer wieder Akzente setzen. Zunächst konnte der Deutsche daraus aber kein Kapital schlagen, sein spanischer Kontrahent konnte seine ersten beiden Aufschlagspiele halten.

Wie schon im ersten Satz war es schließlich das dritte Aufschlagspiel des Spaniers, das diesem zum Verhängnis werden sollte. Der 18-Jährige leistete sich eine kurze Schwächephase, Zverev wusste diese eiskalt zu nutzen. Die Vorentscheidung in dieser Partie. Der Deutsche blieb bei eigenem Aufschlag makellos, vereitelte die einzige Breakchance der Partie und fixierte nach etwas mehr als einer Stunde den ungefährdeten 6:3 und 6:3-Erfolg. Mit einem Ass.

Zverev mit Schnitzel als Finalvorbereitung

"Es war das beste Match, das ich diese Woche gespielt habe. Carlos ist in der Form seines Lebens, ist noch sehr junge. Ich bin sehr froh, hier im Finale zu sein und freue mich auf morgen", erklärte Zverev. Vor dem Endspiel gäbe es für Zverev heute Abend ein "Schnitzel", erklärte dieser. Als Beilage Pommes. "Das Schnitzel muss sein heute", ist der Weltranglistenvierte überzeugt.

