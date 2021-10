tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Alexander Zverev schlägt Filip Krajinovic in zwei Sätzen

Alexander Zverev ist in die zweite Runde der Erste Bank Open 2021 eingezogen. Der Deutsche gewann gegen Filip Krajinovic mit 6:2 und 7:5.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2021, 19:41 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev am Dienstag in Wien

Nach den Marathon-Matches am Montag hatte es Alexander Zverev am österreichischen Nationalfeiertag etwas eiligern: Zverev, bei den Erste Bank Open in Wien an Position zwei gesetzt, hatte mit Filip Krajinovic nach einem überzeugenden Start plötzlich doch noch Probleme, gewann mit 6:2 und 7:5. In Runde zwei trifft Zverev am Donnerstag auf Alex de Minaur, der schon am Montag gegen Kevin Anderson erfolgreich geblieben war.

Zverev ließ von Beginn an nichts anbrennen, lediglich im achten Spiel, als es darum ging, den ersten Satz zuzumachen, wirkte der Olympiasieger von Tokio etwas unkonzentriert. Krajinovic konnte allerdings drei Breakchancen nicht nutzen, Zverev holte sich den Satz mit 6:2. Im zweiten Akt gab der gebürtige Hamburger dann wie aus dem Nichts senen Aufschlag zum 1:3 ab - mit einem Doppelfehler. Zverev schaffte im letzten Moment das Comeback, nahm Krajinovic dessen Aufschlag zum 4:5 ab. Und holte sich gleich noch einmal das Service seines serbischen Gegners. Nach etwas mehr als 80 Minuten beendete Zverev das Match mit eigenem Aufschlag souverän.

Tsitsipas schlägt Dimitrov

In den beiden ersten Matches in der Wiener Stadthalle konnten sich ebenfalls die Favoriten durchsetzen. Sowohl Casper Ruud gegen Lloyd Harris wie vor allem auch Stefanos Tsitsipas gegen Grigor Dimitrov gewannen ihre Matches allerdings nur knapp. Vor allem Dimitrov setzte dem Turnierfavoriten aus Griechenland hart zu, hätte den ersten Durchgang mit drei Satzbällen eigentlich gewinnen müssen.

Zverev und Tsitsipas werden am Mittwoch schon wieder im Einsatz sein - dann aber im Doppel. Und das auf dem „kleinen“ Court am Heumarkt. Tsitsipas spielt mit Feliciano Lopez gegen gegen den Sieger der Partie Cabal/Farah gegen Koolhof/Rojer, Zverev unterstützt Jürgen Melzer bei dessen Abschiedsvorstellung. Es geht gegen John Peers und Filip Polasek.

