Erste Bank Open: Auger-Aliassime pusht Richtung Turin, Schwartzman schlägt Monfils

Félix Auger-Aliassime hat bei den Erste Bank Open in Wien einen kleinen Schritt Richtung Turin getan, Diego Schwartzman Gael Monfils nach Hause geschickt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 16:53 Uhr

© GEPA Pictures Diego Schwartzman steht in Wien im Viertelfinale

Félix Auger-Aliassime hat noch eine kleine Chance auf einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin. Und die möchte der Kanadier augenscheinlich so gut als möglich nutzen. Am besten gegen einen direkten Konkurrenten. Und also war das 2:6, 7:6 (6) und 6:4 gegen Cameron Norrie gleich doppelt wertvoll. Und besonders ärgerlich für den Briten: Der ließ im zweiten Satz nämlich drei Matchbälle aus. Als Lohn für den Erfolg gegen Norrie könnte im Viertelfinale Alexander Zverev warten.

Im Race to Turin liegt Auger-Aliassime derzeit mehr als 500 Punkte hinter Norrie. Selbst mit einem Turniersieg in Wien würde es also nicht zu einem eleganten Überholmanöver reichen. Aber ein forsches Heranpirschen vor dem letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris-Bercy hätte für Félix Auger-Aliassime schon Charme. Allerdings steht auch Jannik Sinner noch vor ihm. Und der könnte in Wien ebenfalls weit kommen.

Ohne Turin-Ambitionen sind Diego Schwartzman und Gael Monfils in die Erste Bank Open 2021 gestartet. Die beiden haben ihr Nenngeld dennoch ausgespielt. Am Ende setzte sich Schwartzman, der 2019 in Wien im Endspiel Dominic Thiem unterlegen war, mit 7:6 (5), 4:6 und 6:2 durch. Schwartzman spielt im Viertelfinale entweder gegen Stefanos Tsitsipas oder Frances Tiafoe.

