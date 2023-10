Erste Bank Open: Ben Shelton kommt mit neuem Karriere-Hoch nach Wien

Tokio-Champion Ben Shelton hat in den ATP-Charts eine neue Höchstplatzierung erreicht. Er ist nicht der einzige Spieler, dem dies gelungen ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 21:37 Uhr

© Getty Images Ben Shelton klopft bald an den Top Ten an

Die Anreise von Ben Shelton nach seinem Triumph beim ATP-Tour-500-Turnier nach Wien wird sicherlich ein wenig beschwerlich sein. Dafür kommt der junge Linkshänder mit einem neuen Karriere-Hoch in die österreichische Bundeshauptstadt: In der aktuellen ATP-Weltrangliste wird Shelton nämlich auf Platz 14 geführt. Eine Belohnung für die starken Leistungen, die ja schon bei den US Open zu einem Platz im Halbfinale geführt haben.

Shelton ist aber nicht der einzige Profi, der für sich neue Maßstäbe setzt: Nicoals Jarry etwa rückt auf Position 20 vor, Alexei Popyrin auf 39, Fabian Maroszan auf 62, Luca van Assche auf 63, der erstaunliche Tomas Machac auf 74, Stockholm-Finalist Pavel Kotov auf 81 und Flavio Cobolli auf 95 (womit der Italiener erstmals zweistellig ist).

Medvedev peilt Titelverteidigung in Wien an

Ganz vorne hat sich nichts geändert: Novak Djokovic führt das Feld vor Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev an. Djokovic und Alcaraz setzen in dieser Woche aus, Medvedev versucht, in Wien erstmals einen Titel zu verteidigen.

Bester Deutscher ist Alexander Zverev auf Rang neun, bester Österreicher Sebastian Ofner als Nummer 44 - übrigens auch eine neue Bestleistung. Dominic Thiem hat ein paar Plätze verloren. Und ist nur noch die Nummer 99 der Welt.

