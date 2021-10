tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Carlos Alcaraz nach Sieg über Berrettini erster Halbfinalist

Jungstar Carlos Alcaraz ist als erster Spieler in das Halbfinale der Erste Bank Open 2021 eingezogen. Der spanische Teenager gewann gegen Matteo Berrettini mit 6:1, 6:7 (2) und 7:6 (5).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 16:52 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Samstag in Wien

Viele Zuschauer standen noch in der Schlange vor der Wiener Stadthalle, da lag Carlos Alcaraz nach einem Blitzstart und 20 Minuten Spielzeit gegen Matteo Berrettini bereits mit 5:0 in Führung. Alcaraz, 18 Jahre alt, traf im Grunde jede Kugel, Berrettini war nicht einmal ein Vorwurf zu machen: Zu gut spielte der Teenager, der vom ehemaligen Weltranglisten-Ersten Juan Carlos Ferrero betreut wird. 6:1 nach knapp einer halben Stunde, das war auch insofern bemerkenswert, als dass der Auftritt von Alcaraz gegen Berrettini erst das vierte Match des Spaniers auf der ATP-Tour in der Halle war.

Berrettini ist ja genau das Gegenprogramm zum jüngsten Gegner von Carlos Alcaraz: Da musste sich der Teenager mit Andy Murray auseinandersetzen. Und also mit einem bunten Mix aus Slice, Spin, Lob und überhaupt. Berrettini kommt eher über das Tempo, vor allem mit Aufschlag und Vorhand. Genau dieses Service funktionierte im ersten Freitagsmatch der Erste Bank Open 2021 aber nicht wie gewohnt. Oder aber: Alcaraz wusste auch als Returnspieler zu überzeugen.

Alcaraz breakt Berrettini früh in Satz drei

Immerhin: Matteo Berrettini wehrte gleich zum Auftakt zwei Breakbälle zu einem neuerlichen frühen Rückstand ab. Die nächsten Möglichkeiten gab es für Alcaraz im fünften Spiel, wieder konnte Berrettini kontern. Der zweite Satz musste in einem Tiebreak entschieden werden. Berrettini fackelte nicht lange, schaffte mit dem 7:2 den Satzausgleich.

In der Entscheidung schlug der Spanier als erster zu, holte sich nach einem sensationellen Ballwechsel das Break zum 3:1. Nach kurzem Durchschnaufen rappelte sich Berrettini noch einmal auf, schaffte mit gütiger Mithilfe seines Gegners den Anschluss zum 3:4. Alcaraz war weinige Minuten später nur zwei Punkte vom Sieg entfernt - Berrettini hielt dagegen und rettete sich ins Tiebreak. Alcaraz schaffte das erste Minibreak zum 2:0, bei 4:2 für den Spanier wuren die Seiten gewechselt. Mit zwei Aufschlagpunkten stellte Alcaraz auf 6:3, holte sich also drei Matchbälle. Den ersten wehrte Berretini mit einem Aufschlag auf die Linie ab. Beim zweiten geriet ein Return von Alcaraz zu lang. Die dritte Chance verwertete Carlos Alcaraz dann mit einem starken Service.

Im Halbfinale geht es am Samstag gegen den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime.

