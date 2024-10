tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Cobolli muss aufgeben - De Minaur siegt vorzeitig

Alex de Minaur steht im Viertelfinale bei den Erste Bank Open in Wien. Gegner Flavio Cobolli musste beim Stand von 6:7(2), 1:3 verletzungsbedingt aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 19:53 Uhr

© GEPA Pictures Alex de Minaur profitierte von der Aufgabe seines Gegners.

Alex de Minaur erwischte den besseren Start in das Match. Bereits im dritten Aufschlagspiel gelang dem an Position zwei gesetzten Australier das erste Break der Partie. Doch Flavio Cobolli blieb davon unbeeindruckt und und kämpfte sich zum 5:5 zurück in den ersten Durchgang.

Im anschließenden Tiebreak war es dann aber der Weltranglistenzehnte, der stabiler agierte. Ohne Punktverlust bei eigenem Serve durchlief Alex de Minaur die entscheidenden Minuten und krallte sich die Satzführung.

De Minaur setzt mit Break den Schlusspunkt

Der zweite Satz endete dann schneller als erwartet. Alex de Minaur erkämpfte sich das Break zum 3:1 und setzte damit den vorzeitigen Schlusspunkt. Flavio Cobolli stoppte eine Schulterverletzung, die das Weiterspielen aus Sicht des Italieners nicht mehr möglich machte.

Eine verkürzte Spielzeit, der der Australier sicherlich gerne mitnimmt. Denn im Viertelfinale beim ATP 500er-Turnier in der Stadthalle geht es bereits am Freitag gegen Jakub Mensik weiter. Der Tscheche machte die Teilnahme in der Runde der letzten acht Spieler gegen Miomir Kecmanovic früher am Tag perfekt.

Hier das Einzel-Tableau in Wien