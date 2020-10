tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dan Evans schlägt Grigor Dimitrov und komplettiert Halbfinale

Die Halbfinals bei den Erste Bank Open sind komplett. Dan Evans besiegte Grigor Dimitrov in drei Sätzen und trifft nun auf Überraschungsmann Lorenzo Sonego.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 22:19 Uhr

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Nur Außenseiter-Siege hat es an diesem Großkampftag in der Wiener Stadthalle bis zum letzten Match des Tages zu sehen gegeben. Zuerst war Daniil Medvedev an einem groß aufspielenden Kevin Anderson gescheitert, dann entschied Andrey Rublev den großen Clash mit einem angeschlagenen Dominic Thiem für sich. Die größte Sensation erfolgte aber im ersten Match der Nightsession, als Lorenzo Sonego, der Lucky Loser aus Italien, Novak Djokovic mit 6:2 und 6:1 demontierte.

Zum Tagesabschluss sollten sich zwei weitere Überraschungsmänner bei den Erste Bank Open um den letzten verbleibenden Halbfinalplatz matchen: Dan Evans und Grigor Dimitrov. Der Brite startete gut, holte sich das erste Break der Partie, musste dieses jedoch recht bald wieder hergeben. Es ging folglich ins Tiebreak, in dem vor allem Evans beeindruckendes Tennis zeigte und den Punkt immer wieder am Netz vollenden sollte. Nach erwas mehr als einer Stunde sicherte sich der Weltranglisten-33. den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang war es dann aber der Bulgare, der besser ins Match kommen sollte. Dimitrov überstand eine kleine Drucksituation bei eigenem Aufschlag und holte sich wenig später selbst das Break. Das ließ sich der Welteanglisten-20. nicht mehr nehmen - Dimitrov glich aus.

Evans gegen Sonego im Halbfinale

Im dritten Entscheidungssatz war nun aber wieder Dan Evans am Drucker, der Brite holte sich das erste Aufschlagspiel Dimitrovs und zog schnell auf 3:0 davon. Der 30-Jährige hatte sogar die Chance, mit einem weiteren Break für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen, Dimitrov konnte aber stark abwehren. Wirklich gefährlich konnte der Weltranglisten-20. aber nicht mehr werden, zu souverän agierte Evans bei eigenem Aufschlag. Nach gut zwei Stunden und vierzig Minuten sank der Brite auf die Knie, als er seinen 7:6 (3), 4:6 und 6:3-Sieg perfekt machen konnte.

Für Dan Evans stehen die Chancen gut für einen Einzug ins Endspiel, wartet doch im Halbfinale nun überraschend Lorenzo Sonego - und nicht Novak Djokovic. Im zweiten Halbfinale treffen Andrey Rublev und Kevin Anderson aufeinander, die den Spieltag am morgigen Samstag um 14:00 Uhr eröffnen werden.