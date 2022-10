tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Daniil Medvedev lässt auch Jannik Sinner keine Chance

Daniil Medvedev ist bei den Erste Bank Open in Wien souverän ins Halbfinale eingezogen. Die Nummer eins des Turniers schlug Jannik Sinner mit 6:4 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 18:09 Uhr

© GEPA pictures Daniil Medvedev setzte sich gegen Jannik Sinner durch

Daniil Medvedev wird seiner Favoritenrolle bei den Erste Bank Open weiterhin gerecht: Der Weltranglistenvierte setzte sich im Viertelfinale gegen Jannik Sinner mit 6:4 und 6:2 durch und steht in Wien somit im Halbfinale. Der US-Open-Sieger von 2020 ist in der österreichischen Bundeshauptstadt weiterhin ohne Satzverlust.

Nach seinem überzeugenden Achtelfinalerfolg über Dominic Thiem knüpfte Medvedev auch gegen Sinner nahtlos an seine starke Leistung des Vortages an. Der 26-Jährige nahm dem Südtiroler den Aufschlag zum 1:0 ab und wusste den Vorsprung ohne große Probleme zum Satzgewinn zu transportieren.

Medvedev im Halbfinale gegen Dimitrov

Im zweiten Satz ließ Medvedev noch weniger anbrennen, mit zwei Breaks zum 2:1 und 5:2 zog er Sinner schnell den Zahn. Nach 90 Minuten Spielzeit fixierte er den 6:4 und 6:2-Erfolg und den damit verbundenen Halbfinaleinzug.

In der Vorschlussrunde trifft Medvedev am Samstag auf Grigor Dimitrov. Der Bulgare hatte sich gegen Marcos Giron im ersten Halbfinale des Tages in drei engen Sätzen behauptet.

