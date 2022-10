tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Daniil Medvedev nach Sieg über Grigor Dimitrov erster Finalist

Der erste Finalist der Erste Bank Open in Wien heißt Daniil Medvedev. Die Nummer eins des Turniers schlug Grigor Dimitrov in der Vorschlussrunde klar mit 6:4 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 15:37 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Wien im Finale

von Nikolaus Fink aus der Wiener Stadthalle

Daniil Medvedev hat seine Topform im Halbfinale der Erste Bank Open einmal mehr unter Beweis gestellt. Der US-Open-Sieger von 2020 ließ gegen Grigor Dimitrov keinen einzigen Breakball zu und setzte sich letztlich klar mit 6:4 und 6:2 durch. Nach wie vor ist der Weltranglistenvierte in Wien ohne Satzverlust.

Der Start in der einmal mehr ausverkauften Stadthalle verlief ausgeglichen, Medvedev gelang im fünften Spiel das erste Break zum 3:2. Viel hatte Dimitrov, der seinen Kontrahenten immer wieder mit Tempowechseln beschäftigte, danach nicht mehr entgegenzusetzen: Nach 45 Minuten Spielzeit sicherte sich Medvedev den ersten Satz per Ass mit 6:4.

Medvedev lässt nichts anbrennen

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild: Dimitrov holte die spektakulären Punkte, Medvedev die wichtigen. Erneut nahm der Russe dem ehemaligen Weltranglistendritten aus Bulgarien den Aufschlag zum 3:2, erneut war damit die Vorentscheidung gefallen. Medvedev legte ein weiteres Break nach und verwandelte nach 85 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball zum 6:4 und 6:2-Erfolg. Im Finale trifft er auf Denis Shapovalov oder Borna Coric.

Über frohe Kunde hatte sich Medvedev indes bereits vor dem Halbfinalspiel gegen Dimitrov freuen dürfen. Denn seit der Auslosung des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy steht fest, dass der Russe auch in diesem Jahr bei den ATP Finals dabei sein wird. Und angesichts seiner beeindruckenden Verfassung dürfte der 26-Jährige auch in Turin zu den Favoriten zählen.

