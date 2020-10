tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Daniil Medvedev streut möglichem Halbfinalgegner Dominic Thiem Rosen

Wie schon bei den US Open könnte es auch beim ATP-500-Event von Wien zum Halbfinale zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev kommen. Letzterer streute dem Österreicher in seiner ersten Pressekonferenz in Wien Rosen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 16:28 Uhr

Daniil Medvedev schlägt erstmals in der Wiener Stadthalle auf

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Die letzten Wochen sind für Daniil Medvedev alles andere als nach Plan verlaufen. Der Russe, der bei den US Open noch knapp am späteren Sieger Dominic Thiem gescheitert war, konnte seither gerade einmal ein Match gewinnen, scheiterte in Hamburg und bei den French Open gleich in der ersten Runde. Das merkt man dem Russen auch an, der in seiner Eröffnungspressekonferenz bei den Erste Bank Open nicht müde wurde zu betonen, jetzt so viele Matches wie nur irgend möglich gewinnen zu wollen.

Bereits im Vorjahr, so Medvedev, hätte vorgehabt, nach Wien zu kommen. In eine Stadt, die er bereits zweimal zuvor besucht hatte. "Wien ist eine schöne Stadt, nach einem Challenger in Bratislava bin ich mit Freunden einmal für einen Tag nach Wien gekommen. Super Essen, tolle Restaurants", schwärmte der Weltranglisten-Sechste. Das Bubble-Leben sei nun natürlich ein gänzlich anderes, viel von der Stadt könne er bei seinem diesjährigen Aufenthalt in der österreichischen Hauptstadt natürlich nicht entdecken.

Die Entscheidung, beim ATP-500-Event starten zu wollen, war eine dementsprechend einfache für Medvedev. "Natürlich kann ich auch einige Punkte dazugewinnen. Nach der langen Pause wollen wir aber nun alle so viele Matches wie möglich spielen", so der Russe, der sich schon freue, in der Wiener Stadthalle aufzuschlagen. Durch die lange Pause aufgrund von COVID-19 und die harte Arbeit, die die Spieler in dieser Zeit in ihre Physis steckten, sei es nun eine ganz eigene Konstellation zum Saisonende. "Normalerweise sind die letzten Turniere immer sehr tought" - nun aber seien die Tanks deutlich voller beim Trott des ATP-Wanderzirkus.

Mögliches Halbfinale gegen Thiem

Seinen Auftakt in Wien wird Medvedev am Dienstag geben, wenn er auf den quirrligen Australier Alex de Minaur treffen wird. Dieser war noch am Sonntag einige Kilometer nördlich von Wien im Einsatz, verpasste beim ATP-250-Event von Antwerpen im Endspiel gegen Ugo Humbert seinen vierten Karrieretitel. Nicht nur aufgrund des harten Auftaktloses werde das Turnier in Wien aber eine große Challenge, wie Medvedev betont: "Es ist extrem gut besetzt, es wird sehr schwer, in diesem Turnier weit zu kommen." Sollte dies dem Russen aber doch gelingen, so könnte es im Halbfinale zum Re-Match des US-Open-Halbfinales kommen, zur Chance auf Revanche am Lokalmatador Dominic Thiem.

Für diesen hatte der 24-Jährige unterdessen nur lobende Worte übrig: "Er ist einer der besten Spieler der letzten Jahre, eigentlich seit er unter den besten Zehn der Weltrangliste ist. Und das auf jedem Untergrund, das hat er mit seinem Grand-Slam-Triumph auf einem anderen Surface als Sand bewiesen", so der Russe. Alleine im Halbfinale zu stehen, wäre angesichts des hochkarätigen Teilnehmerfeldes ein großer Erfolg, wenngleich "es toll wäre, gegen Dominic zu spielen, da es bestimmt ein gutes Match werden würde."