Erste Bank Open: Denis Shapovalov - Der Wien-Liebhaber schreibt erstmals an

Denis Shapovalov revanchierte sich mit seinem Sieg gegen Jurij Rodionov nicht nur für die Niederlage im Jahr 2020, sondern fuhr darüber hinaus seinen ersten Erfolg in Wien ein. Nach seinem Auftaktmatch nahm sich der Kanadier für die Fragen von tennisnet.com noch etwas Zeit.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 10:02 Uhr

© GEPA pictures Denis Shapovalov fuhr am Dienstag seinen ersten Sieg in Wien ein

von Nikolaus Fink aus der Wiener Stadthalle

Am Ende musste Denis Shapovalov noch zittern, nach vier abgewehrten Breakbällen im letzten Aufschlagspiel setzte sich der 23-Jährige gegen Jurij Rodionov aber doch noch klar mit 6:4 und 6:4 durch. Hatte der Kanadier gegen den Österreicher vor zwei Jahren bei den Erste Bank Open noch den Kürzeren gezogen, so glückte ihm an diesem Dienstag die Revanche.

"Ich habe gewusst, dass ich besser spielen und wirklich gutes Tennis zeigen muss. Da er mich vor zwei Jahren geschlagen hat, habe ich gewusst, dass es schwer werden würde. Ich bin sehr glücklich über den Sieg", ordnete Shapovalov seinen Zweisatzerfolg nach der Begegnung gegenüber tennisnet.com ein.

Shapovalov: "Ich liebe es, hierher zu kommen"

Für Shapovalov war der Erfolg über Rodionov zudem gleichbedeutend mit dem ersten Sieg in Wien, hatte er bei seinen beiden bisherigen Auftritten in der österreichischen Bundeshauptstadt doch jeweils in der Auftaktrunde verloren: "Das bedeutet mir sehr viel. Ich liebe es, hierher zu kommen."

"Es ist eine der schönsten Städte, in der ich je war. Es macht so viel Spaß, hier auf dem Center Court zu spielen", geriet Shapovalov im Gespräch über Wien regelrecht ins Schwärmen. "Die Leute hier leben die Spiele voll mit. Daher freut es mich, dass ich noch etwas länger bleiben kann."

Im Achtelfinale trifft Shapovalov am Mittwoch auf Taylor Fitz, dem er vor wenigen Wochen im Halbfinale des ATP-500-Turniers von Tokio unterlag. Es sei ein "großartiges Match" gewesen, so der Weltranglisten-19., der dem US-Amerikaner vor dem direkten Duell Rosen streute: "Er zeigt schon während der gesamten Saison starkes Tennis. Es ist wohl seine bis dato beste Saison. Daher wird es für mich sehr schwierig werden. Aber ich freue mich darauf!"

