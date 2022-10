tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Denis Shapovalov gelingt Revanche gegen Jurij Rodionov

Jurij Rodionov ist bei den Erste Bank Open 2022 in der ersten Runde ausgeschieden. Der österreichische Davis-Cup-Spieler unterlag Denis Shapovalov im Linkshänder-Duell mit 4:6 und 4:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 17:24 Uhr

© GEPA Pictures Denis Shapovalov am Dienstag in Wien

Das Kontingent der österreichischen Teilnehmer bei den Erste Bank Open 2022 hat sich schon am zweiten Tag halbiert: Denn nach dem 4:6 und 4:6 von Jurij Rodionov gegen Denis Shapovalov sind nur noch zwei Lokalmatadore im 32-Raster in der Wiener Stadthale vertreten. Dominic Thiem, der noch im Anschluss an Rodionov gegen Tommy Paul ran musste. Und Dennis Novak, der am Mittwoch den Auftaktgegner für Stefanos Tsitsipas mimt. Schon am Montag war Filip Misolic gegen Francisco Cerundolo glatt ausgeschieden.

Rodionov hatte sich Shapovalov am Samstag selbst aus der Lostrommel gepickt. Was zu einer gewissen Heiterkeit geführt hat. Denn dieses Duell zwischen zwei Linkshändern gab es schon ziemlich genau vor zwei Jahren. Damals hatte sich Jurij Rodionov überraschend in zwe Sätezn behaupten können. Davon war diesmal keine Rede. Shapovalov erspielte sich in beiden Sätzen einen frühen Vorsprung. Und ließ sich auch von zwischenzeitlichen, kleineren Comebacks von Rodionov nicht irritieren.

Shapovalov im Achtelfinale gegen Fritz

Wobei: Nachdem Rodionov beim Stand von 3:5 im zweiten Satz drei Matchbälle abgewehrt hatte, kam Shapovalv doch noch etwas in Schwitzen. Servierte aber nach Abwehr von vier Breakbällen (den ersten und den vierten jeweils mit einem Ass) zum Sieg aus. Im Achtelfinale trifft Denis Shapovalov nun auf Taylor Fritz, der sich zum Auftakt gegen Yoshihito Nishioka in drei Sätzen hatte behaupten können.

Im ersten Match des Tages hatte es auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle ebenfalls einen Favoritensieg gegeben: Grigor Dimitrov gewann gegen den Qualifikanten Thiago Monteiro mit 6:3 und 6:4. Parallel dazu konnten sich am Wiener Heumarkt zunächst Daniel Evans gegen Oscar Otte und danach Emil Ruusuvuori gegen in jeweils zwei Sätzen einen Platz im Achtelfinale erkämpfen.

