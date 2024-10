tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Der nächste große Wurf von Zverev?

Alexander Zverev nimmt zum fünften Mal bei den Erste Bank Open in Wien teil und kommt mit guten Erinnerungen. Und könnte bereit sein für den nächsten großen Wurf in der Stadthalle.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 12:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Wien zunächst auf Joel Schwärzler.

Es mag verwundern, dass Alexander Zverev erst vier Teilnahmen beim Turnierklassiker in Wien verbuchen kann. Die Zahl mag schnell vermuten lassen, dass die deutsche Nummer eins meistens das Turnier in Basel vorgezogen hat. Doch in der Schweiz zeigte sich der 27-Jährige bisher lediglich drei Mal, zuletzt 2019.

Die Fehlzeiten in der Wiener Stadthalle waren also anders gelagert, so waren es auch Verletzungen, die den gebürtigen Hamburger eine Teilnahme nicht ermöglichten. Die Erinnerungen an die Hauptstadt Österreichs dürften trotzdem positiv sein. 2021 gewann Alexander Zverev seinen 18. ATP-Titel in Wien. Die Titelverteidigung im Folgejahr blieb Alexander Zverev nach seiner Verletzung im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal (man erinnert sich) verwehrt.

Alexander Zverev scheiterte im Vorjahr an Andrey Rublev

Im vergangenen Jahr ging es bis ins Viertelfinale. Andrey Rublev hieß nach Siegen gegen Sebastian Ofner und Cameron Norrie die Endstation. 90 Punkte hat Alexander Zverev damit zu verteidigen. Kein Grund zur Sorge für den Weltranglistendritten, dass ein Abfall im Ranking zu befürchten ist.

Ein Fragezeichen steht lediglich hinter dem Fitnesszustand, denn in den vergangenen Wochen hatte Zverev immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aufschluss darüber sollte das Erstrundenmatch gegen Österreichs Toptalent Joel Schwärzler geben. Für den US-Open-Finalisten von 2020 eine Pflichtaufgabe, auch wenn die Unterstützung des Wiener Publikums zumindest in dieser Begegnung noch nicht dem Favoriten zustehen wird. Vielleicht der Start für den nächsten großen Erfolg auf der Tour.

