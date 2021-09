tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Die Jugend hat auch in der Wiener Stadthalle übernommen

Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Matteo Berrettini - beim Laver Cup haben die Unter-25-Jährigen schon das Ruder übernommen. Bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle stehen die Youngster wieder als Favoriten im Fokus.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 29.09.2021, 07:04 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas hat auch 2019 in Wien aufgeschlagen

Erst am vergangenen Wochenende gehörten die Top-Ten-Asse Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini und Casper Ruud dem siegreichen europäischen Laver-Cup-Team an, das in Boston dem „Team World“ nicht den Funken einer Chance ließ und das prestigeträchtige Kräftemessen mit 14:1 gewann. Aus diesem Quartett ragte in den vergangenen Monaten Alexander Zverev noch heraus, der sich in Tokio zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel kürte. Nachdem der 24-jährige Hamburger in Japans Hauptstadt im Kampf um Edelmetall im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic nach einem 1:6 im ersten Durchgang noch in drei Sätzen niedergerungen hatte, vollendete er im Endspiel mit einem Zweisatztriumph über den Russen Karen Khachanov seinen Goldtraum.

„Wahnsinn! Das sind Gefühle, die ich gar nicht beschreiben kann. Alle Turniere spielst du auch irgendwie für dich selber. Aber hier habe ich nicht eine Sekunde für mich gespielt. Ich habe für Deutschland, für alle im Olympischen Dorf und zu Hause gespielt", jubelte Zverev nach dem größten Erfolg in seiner Karriere. Stark präsentierte sich Deutschlands Nummer eins heuer aber nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch auf der ATP-Tour mit Turniersiegen in Acapulco und bei den ATP-Masters-1000-Events in Madrid und Cincinnati.

Ruud peilt „österreichisches Double“ an

Stefanos Tsitsipas trug sich in der laufenden Saison in Monte Carlo ebenfalls bei einem ATP-Masters-1000-Turnier in die Siegerliste ein, dazu holte der 23-Jährige in Lyon einen weiteren Titel. Gut in Erinnerung sind auch einige epische Matches des Griechen in diesem Jahr geblieben. So der Triumph über Rafael Nadal im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne, nachdem der Spanier bereits mit 2:0 in Sätzen vorangelegen war. An seinen Wien-Start im Vorjahr denkt der aktuelle Weltranglisten-Dritte gerne zurück: „Das Hotel und die Organisation waren großartig – einfach exzellent. Ich finde auch die Wiener Küche sehr interessant und mag sie sehr gerne. Die Fans in Wien sind toll – es macht Spaß, vor ihnen zu spielen“, ließ der Grieche in einer Videobotschaft wissen.

Zu den Superstars der Zukunft zählt auch der Italiener Matteo Berrettini, der nach Turniersiegen in Belgrad und im Londoner Queen’s Club auch mit dem Finaleinzug in Wimbledon ein Ausrufezeichen setzte. Einen großartigen Erfolgslauf legte im Sommer der Norweger Casper Ruud hin, dem mit Triumphen in Bastad, Gstaad und Kitzbühel ein beeindruckender Titelhattrick gelang. In Summe hält der 22-Jährige bereits bei sechs Turniererfolgen auf der ATP-Tour. Der Triumph in Kitzbühel bietet Ruud natürlich auch die Chance, das „österreichische Double“ zu schaffen. Dies war bislang nur Dominic Thiem im Jahr 2019 gelungen.