tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem schlägt Cristian Garin souverän

Dominic Thiem hat den Viertelfinalkracher mit Andrey Rublev perfekt gemacht. Der Österreicher besiegte Cristian Garin in der zweiten Runde der Erste Bank Open mit 6:3 und 6:2.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.10.2020, 19:55 Uhr

Dominic Thiem steht bei den Erste Bank Open im Viertelfinale

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Andrey Rublev hat am frühen Nachmittag vorgelegt, im ersten Match der Night-Session war es nun an Dominic Thiem. nachzulegen. Der Österreicher sollte in der Runde der letzten 16 der Erste Bank Open auf den Chilenen Cristian Garin treffen und würde es im Falle eines Sieges eben mit dem Russen Rublev zu tun bekommen, der am Nachmittag von einer Aufgabe des italienischen Shooting-Stars Jannik Sinner profitierte.

Als der Weltranglisten-Dritte knapp nach 18:00 Uhr auf den Centre Court schritt, da war dieser abermals so gut gefüllt, wie nur selten in diesen besonderen Tagen in der Wiener Stadthalle. Jene 1000 Fans, die Tickets für die Night-Session mit dem Lokalmatadoren ergattern konnten, hatten es sich auch in den Unterrängen bequem gemacht, waren bereit für den zweiten Auftritt des Titelverteidigers.

Garin startet nervös

Die zu Zeiten von COVID-19 großartige Atmosphäre dürfte auch bei Cristian Garin Eindruck hinterlassen haben, der Chilene startete nervös, legte viele Fehler ein - und kassierte folgerichtig ein frühes Break. Dominic Thiem, der von Coach Nicolas Massu sichtlich gut auf dessen Landsmann eingestellt wurde, versuchte es häufig mit dem Slice und anschließenden Tempowechseln mit der Vorhand. Eine Taktik, die im ersten Durchgang Früchte trug.

Der Lokalmatador spazierte regelrecht durch seine Aufschlagspiele und hatte sogar zwei Breakbälle aufs 5:1, ließ diese mit etwas überdrehtem Spiel aber liegen. Am Ausgang des Auftaktsatzes sollte dies aber wenig ändern, Thiem spielte ein weiteres souveränes Aufschlagspiel und holte sich Durchgang eins nach exakt 31 Minuten mit einem Servicewinner.

Garin kommt ins Spiel - Thiem wird noch stärker

Cristian Garin war nun jedoch etwas besser im Spiel, was er auch zum Start in den zweiten Durchgang unter Beweis stellen sollte. Der Chilene blieb bei eigenem Aufschlag deutlich souveräner und war beim Stand von 2:2 der erste Spieler, der in Satz zwei Druck auf den Aufschlag seines Gegners aufbauen konnte. Beim Stand von 30:30 spielte Thiem aber einen sensationellen Vorhand-Inside-Out-Winner - und war von dort an in bestechender Verfassung.

Der Österreicher schnappte sich im nächsten Game das nächste Break, bestätigte in beeindruckender Manier mit gleich drei Assen und erhöhte mit dem nächsten Break auf 5:2. Cristian Garins Gegenwehr, sie war gebrochen. Mit dem nächsten äußerst souveränen Aufschlagspiel machte Dominic Thiem nach nur etwas mehr als einer Stunde mit seinem zweiten Matchball den 6:3 und 6:2-Erfolg perfekt.

Thiem-Rublev morgen in der Day-Session

"Es war eine echt gute Partie von mir, habe vom Anfang bis zum Ende sehr solide gespielt. Es war schon in der ersten Runde ein gutes Match gegen einen Gegner, der sicher besser gespielt hat, als sein Ranking aussagt. Ich habe heute gut trainiert und gegen einen sehr guten Gegner gewonnen. Ich bin sehr glücklich", meinte der US-Open-Sieger in einer ersten Reaktion. Für seinen nächsten Gegner hatte der Österreicher indes nur Lob übrig: "Für mich zählt er derzeit zu den fünf besten Spielern der Welt, er ist in unglaublicher Form, spielt jeden Ball mit einem Mördertempo. Außerdem ist er einer meiner Lieblingsmenschen und liebsten Trainingspartner auf der Tour. Es wird unglaublich schwer."

Damit steht Thiem zum dritten Mal seit seinem Vorjahressieg im Viertelfinale der Erste Bank Open. In diesen geht es nun gegen den in absoluter Topform agierenden Andrey Rublev, der in seinen letzten beiden ATP-500-Events ungeschlagen blieb und schon bei vier Saisontiteln hält. Alle Viertelfinals beim ATP-500-Turnier von Wien stehen morgen auf dem Programm, der Österreicher wird das zweite Spiel der Day-Session bestreiten.