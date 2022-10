tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem schlägt Tommy Paul nach Mega-Comeback!

Dominic Thiem steht nach einem sensationellen Comeback im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien. Der Österreicher schlug Tommy Paul zum Auftakt nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 2:6, 7:6 (2) und 7:6 (6).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 20:44 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem schlug Tommy Paul in drei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen

von Nikolaus Fink aus der Wiener Stadthalle

Großes Comeback von Dominic Thiem: Der Niederösterreicher setzte sich gegen Tommy Paul in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien mit 2:6, 7:6 (2) und 7:6 (6) durch. Dabei holte der US-Open-Sieger des Jahres 2020 im dritten Satz einen 2:5-Rückstand auf und wehrte im entscheidenden Tiebreak zudem zwei Matchbälle ab.

So sehr sich die österreichischen Tennisfans auf Thiems ersten Auftritt in der Bundeshauptstadt gefreut hatten, so ernüchternd verlief der Start aus Sicht des Lokalmatadors. Nach nur elf Minuten Spielzeit lag der 29-Jährige mit 0:4 in Rückstand, zu diesem Zeitpunkt hatte der Weltranglisten-113. aus Lichtenwörth erst zwei Punkte gewonnen.

Paul gewinnt Satz eins locker

Zwar fand Thiem danach etwas besser ins Match, der Zug in Richtung Satzgewinn war allerdings schon längst abgefahren: Nach nur 26 Minuten sicherte sich der groß aufspielende Paul, der Thiem schon vor drei Jahren in der ersten Runde der French Open in einer umkämpften Viersatzpartie alles abverlangt hatte, mit einem Vorhandwinner den ersten Durchgang.

Paul spielte auch zu Beginn des zweiten Abschnitts auf einem hohen Niveau, Thiem wusste diesmal allerdings dagegenzuhalten – und im dritten Game zwei Breakbälle seines Kontrahenten sehenswert zu entschärfen. Zwei Spiele später zog der 29-Jährige bei eigenem Aufschlag erneut den Kopf aus der Schlinge, im darauffolgenden Servicegame des US-Amerikaners vergab Thiem dann seine ersten beiden Breakbälle.

Thiem spielt herausragenden Tiebreak

Es entwickelte sich ein Match auf Messers Schneide, in dem Thiem allmählich die Oberhand zu gewinnen schien. Dennoch gelang dem Österreicher kein Break, folgerichtig musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem zeigte der Lokalmatador sensationelles Tennis, die Kurzentscheidung ging mit 7:2 an Thiem.

Zu Beginn des dritten Durchgangs ließ Thiem zwei Breakbälle ungenutzt, Paul machte es wenige Minuten später besser und nahm seinem Gegner den Aufschlag zum 2:0 ab. Der Lichtenwörther steckte auch danach nicht auf und schaffte auch dank der frenetischen Unterstützung der heimischen Zuschauer im letzten Moment das Break zum 4:5.

Thiem nun gegen Medvedev?

Ab diesem Moment gab es für die Fans in der Stadthalle kein Halten mehr, Paul hielt dennoch gut dagegen. Und so musste neuerlich ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem fand der US-Amerikaner zunächst zwei Matchbälle vor, Thiem wehrte diese jedoch ab und durfte danach selbst jubeln.

Nach zwei Stunden und 55 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball zum 2:6, 7:6 (2) und 7:6 (6)-Erfolg. In Runde zwei trifft Thiem am Donnerstag auf Daniil Medvedev oder Nikoloz Basilashvili.

+++ Alle Matches live bei ServusTV und ServusTV On +++

Hier das Einzel-Tableau in Wien