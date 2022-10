tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem - was ist in Wien möglich?

Dominic Thiem will nach seinem Ausscheiden im Halbfinale von Antwerpen nun in Wien bei den Erste Bank Open auf Punktejagd gehen. Die Auslosung ist sportlich. Aber nicht unmöglich zu bewältigen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 08:48 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem bei seinem bislang letzten Auftritt in der Wiener Stadthalle 2020

Die ATP bietet seit ein paar Wochen auf ihrer offiziellen Seite auch ein Live-Ranking an, bei dem alle Ergebnisse sofort eingepreist werden. So auch die knappe Niederlage von Dominic Thiem gegen Sebastian Korda im Halbfinale von Antwerpen. Das alles in allem erfolgreiche Turnier hat Thiem aber wieder 19 Stationen näher an einen zweistelligen Tabellenplatz gebracht, live liegt der US-Open-Champion von 2020 auf Rang 113.

Tommy Paul der bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle den Auftaktgegner von Dominic Thiem geben wird, rangiert aktuell auf Platz 30. Was aber nicht heißt, dass Paul als Favorit in das zweite Match gegen Thiem geht (das erste gab es 2019 in Runde eins der French Open, Thiem gewann in vier Sätzen). Denn wer Paul bei seinem Zweitrunden-Auftritt in Stockholm gegen Mikael Ymer gesehen hat, musste feststellen, dass der Tank des US-Amerikaners so gut wie leer ist. Jedenfalls hatte Paul keine Lust auf längere Ballwechsel gegen Ymer, schoss sich selbst aus dem Tableau. Und das, nachdem er zum Auftakt gegen Leo Borg schon fast Entwicklungshilfe geleistet hätte.

Tiebreak-Serie von Thiem reißt

Wie steht es um die Reserven von Dominic Thiem? Das Turnier in Antwerpen hat sicherlich Spuren hinterlassen, auch mentale. Gegen Francisco Cerundolo und Hubert Hurkacz ging das Drama in Richtung des 29-jährigen Niederösterreichers, gegen Sebastian Korda riss die beinahe schon unheimliche Serie Thiems in Tiebreaks in Entscheidungssätzen. Vier davon hatte Dominic Thiem seit seinem Comeback in Marbella für sich entschieden, keines verloren.

Jetzt also Wien und die Aussicht darauf, nach einem möglichen Erfolg gegen Tommy Paul zum einen noch näher an die Top 100 heranzurücken. Aber auch ein Treffen mit Daniil Medvedev klarzumachen. Der Russe, bei den Erste Bank Open an Position eins gesetzt, muss zunächst allerdings gegen Nikoloz Basilashvili gewinnen. Hinter dem Auftritt von Medvedev in Wien stehen auch einige Fragezeichen - schließlich wurde der Nachfolger von Dominic Thiem als US-Open-Sieger vor wenigen Tagen erstmals Vater. Da haben sich die Prioritäten womöglich ein wenig verschoben.

Das letzte Treffen zwischen Thiem und Medvedev liegt knapp zwei Jahre nicht: Beim Finale der ATP Finals in London setzte sich der Russe damals in drei knappen Sätzen durch. Vor leeren Rängen, wer sich erinnern kann. In Wien würde die Halle bei einem Match Thiem vs. Medvedev sicherlich beben.

Hier das Einzel-Tableau in Wien