Erste Bank Open: Frances Tiafoe biegt kämpferischen Diego Schwartzman

Der US-Amerikaner Frances Tiafoe steht nach einem Sieg über Diego Schwartzman bei den Erste Bank Open in Wien in seinem ersten Halbfinale 2021.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 22:11 Uhr

© GEPA pictures Frances Tiafoe machte sich im Viertelfinale von Wien das Leben selbst schwer, steht schlussendlich aber in der Vorschlussrunde.

Es hätte schon viel früher entschieden sein können, aber am Ende steht Frances Tiafoe im Halbfinale der Erste Bank Open in Wien. Der Publikumsliebling bezwang im Viertelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in der österreichischen Hauptstadt den Argentinier Diego Schwartzman nach 1:56 Stunden Spielzeit mit 6:4, 7:6 (6). Der US-Amerikaner war nach gewonnenem ersten Satz in Durchgang zwei bereits mit 5:1 in Front gelegen, erzwang am Schluss die Entscheidung allerdings erst im Tiebreak.

Highlight in einer durchwachsenen Saison

„Ein, zwei Schläger sind kaputt gegangen, ich bin müde geworden, er hat plötzlich besser gespielt - aber das Publikum ist hinter mir gestanden. Ich bin froh, dass ich hier noch ein Match spielen darf“, sagte Tiafoe direkt nach dem Match im On-Court-Interview. Er hoffe, dass es im morgigen Halbfinale nicht ebenso eng zugehen werde, wie am heutigen Tag, immerhin würde sein Herz noch immer wild klopfen. Dem Publikum streute der Wahl-Kalifornier Rosen: „Mit euch macht es richtig Spaß.“

Für Tiafoe ist es das erste Semifinale in dieser eher durchwachsenen Saison 2021. Der 23-jährige US-Boy, der sich in Wien zunächst durch die Qualifikation kämpfen musste, bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Sieger der letzten Partie des Freitags zu tun. Dort treffen die beiden Youngster Casper Ruud (Norwegen) und Jannik Sinner (Italien) aufeinander. Das erste Semifinale am Samstag ab 14:00 Uhr bestreiten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz.

