Erste Bank Open: Grigor Dimitrov - Ein alter Bekannter als Erfolgsgarant?

Grigor Dimitrov steht bei den Erste Bank Open in seinem ersten Halbfinale seit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo. Mitverantwortlich dafür ist mit Daniel Vallverdu ein alter Bekannter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 22:45 Uhr

© GEPA pictures Grigor Dimitrov wusste in Wien bislang zu überzeugen

von Nikolaus Fink aus der Wiener Stadthalle

Blickt man dieser Tage in die Box von Grigor Dimitrov, so erspäht man einen alten Bekannten: Daniel Vallverdu. Seit dem ATP-250-Turnier in Stockholm arbeitet der Bulgare wieder mit dem 36-jährigen Übungsleiter zusammen, vorerst ist die Partnerschaft der beiden bis Ende dieser Saison befristet. Mit Blick auf Dimitrovs Leistungen bei den Erste Bank Open in Wien scheint aber auch eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht unwahrscheinlich.

"Ich denke, das ist für uns beide großartig. Wir verbringen jetzt diese Wochen miteinander. Für die Zeit danach ist noch nichts fixiert", meinte Dimitrov auf tennisnet-Nachfrage über die Partnerschaft. "Wir verstehen einander sehr gut. Wir waren über all die Jahre gute Freunde."

Große Erfolge unter Vallverdu

Dimitrov arbeitete bereits von 2016 bis 2019 mit Vallverdu zusammen und erlebte unter der Ägide des Venezolaners seine erfolgreichste Zeit. Der Bulgare schob sich in der Weltrangliste bis auf Platz drei vor und gewann unter anderem die ATP Finals 2017. Bis dato übrigens nach wie vor Dimitrovs letzter Titel.

Einst als Wunderkind verschrien, musste Dimitrov in den vergangenen Jahren zahlreiche Täler durchschreiten. Natürlich sei er enttäuscht, nicht mehr aus seinem zweifellos großen Talent gemacht zu haben, allerdings "will ich nicht in der Vergangenheit leben". "Ich spiele immer noch Tennis. Und so lange ich Tennis spiele, habe ich eine Chance. Richtig?"

Dimitrov träumt weiterhin von einem Major-Titel

"Natürlich", so Dimitrov, verfolge er nach wie vor das Ziel, einen Grand-Slam-Titel zu holen. Möglicherweise erhält er bei diesem Unterfangen auch langfristig Unterstützung von Vallverdu. "Seine Rückkehr hat mir viel Struktur gegeben. Genau das habe ich gesucht", schwärmte der 31-Jährige. "Wir haben eine großartige Zeit zusammen. Die Resultate sind die logische Konsequenz."

Bevor sich Dimitrov über seine Coaching-Situation weitere Gedanken machen wird, steht für ihn aber noch das Halbfinale in Wien auf dem Programm. In diesem trifft der Weltranglisten-32. auf Daniil Medvedev. "Ich werde mich auf mich konzentrieren. Dann werden wir sehen, was ich auf den Platz bringen kann", so Dimitrov.

