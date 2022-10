tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Grigor Dimitrov erster Halbfinalist

Grigor Dimitrov ist als erster Spieler in das Halbfinale der Erste Bank Open 2022 eingezogen. Der Bulgare besiegte Marcos Giron aus den USA mit 6:3, 4:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 16:24 Uhr

© GEPA Pictures Grigor Dimitrov steht in Wien im Halbfinale

Premiere für Grigor Dimitrov in der Wiener Stadthalle: Erstmals erreichte der Bulgare das Halbfinale bei den Erste Bank Open. Dimitrov gewann das erste Match am Viertelfinal-Freitag gegen Marcos Giron mit 6:3, 4:6 und 6:4.

Im ersten Satz deutete nichts darauf hin, dass der favorisierte Bulgare in Schwierigkeiten kommen könnte. Aber Giron ging im zweiten Akt gleich mit einem Break in Führung. Dimitrov konterte zwar, musste aber erneut seinen Aufschlag abgeben. In der Entscheidung wehrte Grigor Dimitrov dann im sechsten Spiel drei Breakbälle Girons ab. Und schaffte selbst das entscheidende Break zum 5:4.

In der Vorschlussrunde wird Dimitrov entweder auf Turnierfavorit Daniil Medvedev oder Jannik Sinner treffen. Auf dem unteren Ast lauten die Viertelfinal-Begegnungen Danie Evans gegen Denis Shapovalov und Hubert Hurkacz gegen Borna Coric.

Hier das Einzel-Tableau in Wien