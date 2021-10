tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Italienischer Nachmittag - Sinner, Sonego gewinnen, Musetti, Fognini scheitern

Vier Italiener haben am Mittwochnachmittag bei den Erste Bank Open aufgeschlagen. Immerhin zwei sind durchgekommen: Jannik Sinner und Lorenzo Sonego.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 17:14 Uhr

© GEPA Pictures Jannik Sinner ist in Wien erfolgreich gestartet

Die eher ungünstige Auslosung hat Jannik Sinner zumindest in der ersten Runde der Erste Bank Open 2021 keine weiteren Sorgen bereitet: Der Südtiroler setzte sich drei Tage nach seinem Erfolg beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen mit 6:4 und 6:2 souverän gegen Reilly Opelka durch. Die nächste Aufgabe wird auch atmosphärisch interessant werden: Sinner spielt im Achtelfinale gegen Lokalmatador Dennis Novak. Der hatte am Dienstag mit Gianluca Mager bereits einen Italiener als Gegner. Und konnte sich zweimal im Tiebreak durchsetzen.

Nicht ganz so rund lief es beim zweiten italienischen Youngster, Lorenzo Musetti. Der durfte in der Wiener Stadthalle gegen Gael Monfils ran, hielt das Match im ersten Satz bis zum Tiebreak offen. Diesen holte sich allerdings der routinierte Franzose. Und Monfils ließ nicht locker, brachte ein frühes Break in Durchgang zwei zum 7:6 (2) und 6:4 ins Ziel.

Sonego und Fognini am Heumarkt

Den kleineren Platz in der Halle am Heumarkt durften Lorenzo Sonego und Fabio Fognini testen. Sonego setzte sich gegen den Lucky Loser Dominik Koepfer durch, im vergangenen Jahr hatte der Italiener in Wien Novak Djokovic besiegt. Im Achtelfinale trifft Sonego auf Casper Ruud, die Nummer vier des Turniers.

Einen eher unerquicklichen Nachmittag verlebte dann noch Fabio Fognini auf dem #glaubandich Court. Fognini legte gegen Diego Schwartzman einen Fehlstart hin, kam in Durchgang zwei in letzter Minute noch zum Rebreak zum 5:5, musste sich dem Finalisten von 2019 aber dennoch mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Schwartzman spielt in Runde zwei gegen Gael Monfils.

