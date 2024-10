tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Jack Draper erster Halbfinalist - jetzt gegen Zverev?

Jack Draper ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Tomas Machac als erster Spieler in das Halbfinal der Erste Bank Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 16:35 Uhr

© GEPA Pictures Jack Draper könnte morgen gegen Alexander Zverev drankommen

Schon komisch, wie das manchmal läuft im Tennis: Da hatte Tomas Machac gerade den Satzausgleich geschafft, erarbeitete sich im ersten Spiel des dritten Durchgangs eine Breakdance. Jack Draper, in diesem Jahr schon Halbfinalist bei den US Open, wehrte aber ab, nahm Machac dessen Service zum 2:0 ab. Und schaute nicht mehr zurück. Am Ende stand ein 6:3, 3:6 und 6:1 für den Briten.

Im morgigen Halbfinale könnte es Draper mit Turnierfavorit Alexander Zverev zu tun bekommen. Der Olympiasieger von 2021 muss aber zunächst einmal gegen Lorenzo Musetti gewinnen.

Die restlichen Viertelfinalpartien bestreiten nicht vor 18 Uhr zunächst Matteo Berrettini und Karen Khachanov, danach spielen noch Alex de Minaur und Jakub Mensik den letzten Halbfinalplatz aus.

